Зеленський назвав в указі історичні території українців в РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що у День соборності підписав указ "Про історично населені українцями території РФ".

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Відповідний документ опублікований на сайті голови держави у понеділок, 22 січня.

В цьому указі президент вказує на те, що Росія "впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод". Також в документі йдеться про те, що українці історично населяли землі Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, а також Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей РФ.

Зеленський з-поміж іншого наголосив та тому, що Росія має дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо забезпечення українцям, що проживають на її територіях, "прав на отримання освіти українською мовою та її вільне використання, громадянських, соціальних, культурних та релігійних прав, доступу до україномовних засобів масової інформації, права на мирне зібрання".

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Зеленський доручив план дій щодо збереження ідентичності українців РФ

Зважаючи на це, своїм указом президент постановив, що Кабінет міністрів має розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації, у тому числі на історично населених ними землях. Для цього уряд має залучити міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, вчених та громадськість, після чого внести документ на розгляд Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Під час розробки плану Кабмін має зібрати та вивчити факти та свідчення про злочини, вчинені проти українців, що проживають та проживали на вищевказаних територіях РФ, про політику примусової русифікації, політрепресії та депортації українців, відновлення та збереження історичної пам’яті, "у тому числі щодо утворення центру із зазначених питань".

Також розробка плану передбачає "активізацію роботи з протидії дезінформації та пропаганді РФ щодо історії та сьогодення українців в Росії та всіх поневолених нею народів", проведення заходів, "спрямованих на розвінчування російських міфів про Україну" та розвиток взаємодії "між українцями та поневоленими Росією народами".

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Крім цього, документ має стати підготовкою до поширення в Україні та світі "матеріалів про понад тисячолітню історію українського державотворення, історичні зв'язки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями у різні історичні періоди" та висвітлення у навчальних програмах і підручниках для закладів освіти "правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах Російської Федерації".

Міністерство закордонних справ України має забезпечити врахування положень цього указу під час розробки комплексної стратегії взаємодії держави з "українською всесвітньою спільнотою".

У своєму відеозверненні до Дня соборності Зеленський заявив, що підписання цього указу є "поверненням правди про історичне минуле заради українського майбутнього".

"Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ "Про історично населені українцями території РФ", - заявив президент.