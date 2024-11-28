Зеленський підписав проєкт про державний бюджет на 2025 рік

Як уточнює прем'єр-міністр України, на фінансування Сил безпеки й оборони, закупівлю й виробництво зброї, дронів та техніки у держбюджеті передбачено 2,23 трлн грн. Проєкт бюджету-2025 вже підписав президент Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трильйона гривень", - зазначив він у четвер, 28 листопада, в дописі у Telegram.

Шмигаль додав, що 420,9 мільярда гривень у бюджеті-2025 передбачено на соціальний захист, 217 мільярдів - на охорону здоров'я, 199 мільярдів - на освіту.

"Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трильйона гривень. Доходи - 2,05 трильйона гривень, - вказав Шмигаль. - Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів".

Нагадаємо, закон про держбюджет України на 2025 рік парламент ухвалив у другому читанні і в цілому 19 листопада. За даними електронної системи Верховної Ради, на підпис Зеленському його спрямували 28 листопада і в цей же день він був повернутий з його підписом.

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Як повідомляло у день ухвалення держбюджету міністерство фінансів, його видатки у 2025 році планувалися на рівні 3,6 трильйона гривень, а дохід - 2,3 трильйона гривень без урахування грантів та міжнародної допомоги.

Тоді ж у відомстві наголосили, що видатки на безпеку та оборону, які зростуть у 2025 році до 2,23 трильйона гривень, на 47,6 мільярда гривень перевищують уточнений план 2024 року. Зокрема, на оплату праці військових у 2025-му передбачені 1,16 трильйона гривень, що на 10 мільярдів гривень більше, ніж у 2024 році. Крім того, збільшуються видатки на озброєння та військову техніку. Вони передбачені на рівні 739 мільярдів гривень, що на 34,1 мільярда гривень більше ніж торік.

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