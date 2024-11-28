  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
ПолітикаУкраїна

Зеленський підписав проєкт про державний бюджет на 2025 рік

Олена Перепадя
28 листопада 2024 р.

Як уточнює прем'єр-міністр України, на фінансування Сил безпеки й оборони, закупівлю й виробництво зброї, дронів та техніки у держбюджеті передбачено 2,23 трлн грн. Проєкт бюджету-2025 вже підписав президент Зеленський.

https://p.dw.com/p/4nWpX
Українська гривня, ілюстративне фото
Шмигаль повідомив, що Зеленський підписав проєкт державного бюджету на 2025 рікФото: Janusz Pienkowski/Zoonar/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трильйона гривень", - зазначив він у четвер, 28 листопада, в дописі у Telegram. 

Шмигаль додав, що 420,9 мільярда гривень у бюджеті-2025 передбачено на соціальний захист, 217 мільярдів - на охорону здоров'я, 199 мільярдів - на освіту.

"Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трильйона гривень. Доходи - 2,05 трильйона гривень, - вказав Шмигаль. - Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів".

Нагадаємо, закон про держбюджет України на 2025 рік парламент ухвалив у другому читанні і в цілому 19 листопада. За даними електронної системи Верховної Ради, на підпис Зеленському його спрямували 28 листопада і в цей же день він був повернутий з його підписом.

Читайте також: Вічний телемарафон: навіщо Україна витрачає сотні мільйонів на "Єдині новини"

Як повідомляло у день ухвалення держбюджету міністерство фінансів, його видатки у 2025 році планувалися на рівні 3,6 трильйона гривень, а дохід - 2,3 трильйона гривень без урахування грантів та міжнародної допомоги.

Тоді ж у відомстві наголосили, що видатки на безпеку та оборону, які зростуть у 2025 році до 2,23 трильйона гривень, на 47,6 мільярда гривень перевищують уточнений план 2024 року. Зокрема, на оплату праці військових у 2025-му передбачені 1,16 трильйона гривень, що на 10 мільярдів гривень більше, ніж у 2024 році. Крім того, збільшуються видатки на озброєння та військову техніку. Вони передбачені на рівні 739 мільярдів гривень, що на 34,1 мільярда гривень більше ніж торік.

Читайте також: 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Доларові купюри

Україна отримала $4,8 млрд кредиту від Світового банку

Україна отримала $4,8 млрд кредиту від Світового банку

Кошти від Світового банку український уряд спрямує на зарплати, проведення реформ і проєкти з відновлення.
Економіка27 листопада 2024 р.
Денис Шмигаль

Шмигаль розповів, на що спрямують 1,35 млрд доларів гранту від США

Шмигаль розповів, на що спрямують 1,35 млрд доларів гранту від США

Уряд США надав Україні 1,35 мільярдів доларів гранту через USAID. Гроші спрямують на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Політика13 листопада 2024 р.
Будівля Державної думи РФ

Держдума ухвалила держбюджет РФ на 2025 рік із рекордними видатками на війну

Держдума ухвалила держбюджет РФ на 2025 рік із рекордними видатками на війну

Держдума РФ затвердила бюджет країни на 2025-й, а також на плановий період 2026-27 років. У ньому передбачені рекордні видатки на війну, а бюджети на соціальну політику будуть урізані.
Економіка21 листопада 2024 р.