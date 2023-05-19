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Саміт лідерів G7 пройде в японській Хіросімі з 19 по 21 травня
Саміт "Великої сімки" відбудеться у Хіросімі 19-21 травня.Фото: Issei Kato/REUTERS
ПолітикаЯпонія

Зеленський особисто візьме участь у саміті G7 - Данілов

Роман Губа
11 хв. тому

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що президент України Володимир Зеленський поїде до Японії на зустріч лідерів G7. За даними ЗМІ, він долучиться до саміту у неділю, 21 травня.

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Президент України Володимир Зеленський особисто поїде до Японії на триденний саміт учасників Великої сімки (G7), який сьогодні ,19 травня, розпочинається у Хіросімі. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов у ефірі національного марафону.

"Там будуть ухвалюватися дуже важливі речі, тому саме фізична присутність нашого президента є абсолютно важливою річчю для того, щоб відстоювати наші інтереси — пояснювати, надавати чіткі пропозиції та чітку аргументацію по тих подіях, які відуваються на території нашої країни", - сказав він.

Раніше про візит Зеленського до Японії повідомляло видання Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. За їхніми даними, Зеленський полетить до Хіросіми із зупинкою у Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав.

Про намір Зеленського особисто долучитися до саміту G7 також повідомляло агентство Reuters. За даними їхнього джерела у ЄС, президент України приєднається до саміту G7 у неділю, 21 травня.

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Саміт G7 у Хіросімі

Саміт лідерів держав Великої сімки відбудеться 19-21 травня. На заході до лідерів країн-членів G7 - Японії, США, Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та ЄС - приєднаються запрошені гості, серед яких президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Очікується, що під час саміту лідери країн оголосять про посилення санкцій щодо Росії та обговорять стратегію щодо війни РФ проти України, пише Reuters.

Зокрема, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС має намір обмежити торгові операції з російськими алмазами в рамках санкцій через війну, розв'язану нею проти України. "Російські алмази не вічні", - сказав Мішель на пресконференції в Хіросімі перед початком саміту G7.

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