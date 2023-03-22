Зеленський: Ордер на арешт - найкращий сценарій для вбивць

Кожен російський вбивця повинен розуміти: ордер на арешт - це найкраще, що може з ним статися, заявив президент України Володимир Зеленський. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 22 березня.

++21:33++

Канада продовжила програму допомогти українцям та їхнім найближчим родичам для отримання тимчасового резидентства й отримання дозволу на роботу чи навчання. Строк дії цієї програми, впровадженої після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, спливав у квітні. Як повідомили в міністерстві імміграції, тепер українці матимуть час до 15 липня, щоби подати заяву на отримання візи за цією програмою. Приїхати до Канади можна буде до 31 березня 2024 року. Ті, хто вже перебувають в країні, зможуть продовжити свій тимчасовий статус протягом цього часу, передає Reuters.

++20:58++

Рятувальна операція в Запоріжжі на місці влучання російської ракети між двома дев'ятиповерхівками завершена, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

З-під завалів витягли шістьох людей. Постраждали 34 особи. 29 були госпіталізовані, серед них троє дітей. Одна людина померла в лікарні.

На місці трагедії врятували двох собак.

++20:37++

Патріарх Варфоломій: РПЦ відповідальна за злочини РФ в Україні

Вселенський патріарх Варфоломій поклав на Російську православну церкву частину провини за війну в Україні. "Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у злочині агресії та розділили відповідальність за злочини, скоєнні внаслідок цього, як-от шокуюче викрадення українських дітей", - сказав він у парламенті Литви, де хоче відкрити філію, щоб віряни не перебували під цілковитим контролем Москви.

РПЦ - інструмент для досягнення стратегічних цілей влади Росії, вважає Варфоломій (на фото глава російської церкви Кирило з президентом РФ Володимиром Путіним) Фото: Vasily Maximov/AP Photo/picture alliance

Варфоломій вважає, що російська влада використовує РПЦ як "інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей" і що потрібно "нейтралізувати здатність керівництва Московського патріархату богословськи легітимізувати злочинну поведінку". Водночас він висловив готовність допомогти з "повоєнним духовним відродженням" Росії, а також і України.

++20:02++

Зеленський: Ордер на арешт - найкраще, що може статися з російськими вбивцями

У своєму щоденному вечірньому відеозверненні до українців президент Володимир Зеленський розповів про сьогоднішні візити на Донеччину та Харківщину.

Також він прокоментував російський ракетний удар по Запоріжжю та нічну атаку дронами на Київщину. "Ми обов'язково відповімо окупанту на кожен удар по наших містах. Усі удари Росії отримають як військову, так і політичну, і юридичну відповідь. Росія програє цю війну. Немає у світі суб'єкта, який не відчував би цього вже зараз. Усі вже це розуміють, і кожен російський вбивця повинен розуміти: ордер на арешт - це найкраще, що може з ним статися", - сказав він.

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++19:33++

Найзапекліші бої тривають у південній і північній частині Бахмута. Також російські війська проводили наступальні дії на Авдіївському напрямку з метою встановлення контролю над Авдіївкою та Мар'їнкою, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

За добу армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, влучивши в житлову багатоповерхівку, внаслідок чого є загиблі та поранені цивільні. Також росіяни завдали 41 авіаційного удару з застосуванням 21 іранського дрона. 16 з них збила українська протиповітряна оборона, але на території гуртожитку фахового коледжу в Ржищеві Київської області є загиблі та пораненні цивільні, а на Житомирщині пошкоджений об'єкт цивільної критичної інфраструктури. Крім того, російські солдати здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українська авіація натомість завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

++18:58++

Після візиту на Донеччину президент України Володимир Зеленський відвідав Харківщину. Там він провів нараду щодо відновлення деокупованих територій регіону, облаштування фортифікаційних споруд, відбудови інфраструктури та надання допомоги постраждалим жителям. Також обговорювалось питання забезпечення всіх населених пунктів області електроенергією.

++18:18++

Україні на відбудову треба понад 400 мільярдів доларів - Світовий банк

Повоєнна відбудова України обійдеться не менше ніж у 411 мільярдів доларів, підрахували в Світовому банку.

У 2023 році Києву знадобиться 14 мільярдів доларів на критичні та пріоритетні інвестиції в реконструкцію. Для повноцінного покриття цих потреб додатково знадобиться 11 мільярдів доларів на додачу до тих видатків, які український уряд уже запланував у державному бюджеті на 2023 рік.

++17:50++

Суд наклав арешт на активи підприємства, бенефіціарним власником якого є російський олігарх - акціонер і член ради директорів російської компанії, що входить до складу корпорації "Ростех". Вартість арештованого майна становить 20 мільйонів гривень, повідомляє Офіс генерального прокурора.

++17:22++

Росія вже знімає з консервації радянські танки 1940-х років - розслідування

Росія почала знімати з консервації радянські танки Т-54/55, випущені в 1940-50-х роках, повідомляє розслідувальний проєкт Conflict Intelligence Team (CIT). У його розпорядженні опинилися фотографії ешелону, що перевозить військову техніку з Далекого Сходу. За даними CIT, потяг із цими танками нещодавно вирушив із міста в Приморському краю РФ, де розташована Центральна база резерву і зберігання танків.

Перші модифікації Т-54 були прийняті на озброєння радянською армією ще в другій половині 1940-х років, а Т-55 - у 1958-му. "Нам важко назвати можливі сфери застосування цих танків, але в будь-якому разі, поряд зі зняттям зі зберігання БТР-50 і встановленням на МТ-ЛБ корабельних зеніток це однозначно свідчить про серйозні проблеми із забезпеченням збройних сил РФ бронетехнікою", - ідеться в повідомленні CIT.

++16:55++

З початку року засудили 10 бойовиків, які брали участь у війні Росії проти України, повідомляє Служба безпеки України. Суд призначив їм покарання від восьми до 15 років ув'язнення.

Серед засуджених були білоруські найманці, зокрема співробітник Комітету держаної безпеки Білорусі. "У складі російської приватної військової компанії "Редут" він воював проти Сил оборони на Харківському і Краматорському напрямках", - ідеться в повідомленні. Іншим засудженим білорусом виявився штурмовик російської приватної військової компанії "Вагнер".

++16:26++

Немає підстав для ескалації в Україні через збіднений уран - Лондон

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі відкинув звинувачення керівництва РФ на адресу Лондона у зв'язку з поставками Україні боєприпасів, що містять збіднений уран. "Немає жодної ядерної ескалації", - наголосив він. Міністр пояснив, що наявність слова "уран" у назві боєприпасів ще не робить їх ядерною зброєю.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив розцінив передачу таких озброєнь Україні як ознаку того, що "колективний Захід" починає застосовувати у війні в Україні "зброю з ядерним компонентом". На це речник міністерства оборони Великобританії відповів: "Британська армія застосовує збіднений уран у своїх бронебійних снарядах протягом десятиліть. Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю або потенціалом. Росія знає про це, але навмисно намагається дезінформувати".

++15:59++

Кількість загиблих унаслідок нічної атаки російських дронів на Київщину зросла до шести. Ще з трьома людьми немає зв'язку, вони можуть бути під завалами, повідомив начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Є тіла шістьох загиблих унаслідок цієї атаки", - цитує його слова в ефірі національного телемарафону агентство "Ітерфакс-Україна". Серед загиблих - водій швидкої допомоги, який прибув на місце трагедії.

Вісьмох осіб госпіталізували з різними ступенями травм. Серед них є дитина - хлопчик 2011 року народження. Також до лікарень звернулися 18 осіб, які отримали першу медичну допомогу та не були госпіталізовані.

++15:31++

Україна витрачає на "старлінки" нуль, заявив в інтерв'ю DW віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. "Всі Starlink Україна отримала через нашу команду, яка співпрацює з урядами інших країн. Компанія SpaceX забезпечує логістикою, партнери допомагають фінансово", - пояснив він.

На початку лютого в компанії SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска заявили, що Starlink ніколи не був призначений для використання у вигляді зброї, тому там обмежили можливості керування українцями військовими безпілотниками за допомогою цих систем супутникового зв'язку. Втім Федоров стверджує, що "з роботоздатністю "старлінків" сьогодні немає проблем". "Вони працюють, всі функції, які вони виконували, вони виконують. Тому в цьому напрямку все під контролем", - запевнив він. Відповідати на питання DW про конкретні наслідки заяв SpaceX віцепрем'єр відмовився.

++15:03++

Укроборонпром відправив ЗСУ першу партію своїх 122-мм снарядів

Державний концерн "Укроборонпром" повідомив, що в кооперації з неназваною країною Північноатлантичного альянсу (НАТО) налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном і відвантажив партію Збройним силам України. "Це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях", - ідеться в повідомленні.

Снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження - 15400 метрів) та самохідними артилерійськими установками 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження - 15200 метрів).

++14:37++

Внаслідок російських двох ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку в Запоріжжі загинула людина, 25 отримали поранення. Троє поранених - у важкому стані. Серед постраждалих є двоє дітей. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

++14.09++

Великобританія звинуватила президента Росії Володимира Путіна в навмисному поширенні неправдивої інформації про рішення Лондона відправити до України танкові снаряди зі збідненим ураном, повідомляє Sky News із посиланням на британське міноборони. "Міністерство оборони заявило, що такий матеріал є "стандартним" для снарядів, які мають здатність пробивати броню, і що вони не мають нічого спільного з ядерною зброєю", - йдеться в матеріалі Sky News. Як зазначається, цю заяву було зроблено після того, як Путін засудив план відправити такі снаряди в Україну, говорячи про "ядерний компонент", і попередив, що "Росії доведеться відповідати у відповідний спосіб".

++13.52++

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg) вважає, що Європа не може повністю розірвати зв'язки з РФ. "Думати, що Росії більше не буде і ми можемо розійтись в усіх сферах, - це омана", - сказав він в інтерв'ю Reuters. Водночас він зауважив, що Австрія хоче послабити ці зв'язки, але це "не може статися миттєво". Міністр також виступив на захист австрійського банку Raiffeisen Bank International (RBI), перевірку якого проводить мінфін США через його діяльність у Росії. "Я думаю, тут не треба впадати в крайнощі. Тільки дев'ять відсотків західних компаній пішли з Росії, а 91 відсоток все ще перебувають там і роблять те, що в даній ситуації є сенс: вичікують", - зазначив він.

++13.40++

65 відсотків європейців вважають, що Україна повинна бути прийнята в ЄС в найближчі кілька років. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом Бертельсманна й опублікованого у середу. Ще 67 відсотків респондентів вважають, що Європа повинна стати менш залежною від російських енергоносіїв, навіть якщо це призведе до подальшого зростання цін. 61 відсоток виступає за те, щоб ЄС підтримав Україну в боротьбі з агресивною війною Росії шляхом постачання зброї.

Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Запоріжжі

++13.20++

За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, у житловий багатоквартирний будинок у Запоріжжі в середу вдень влучили дві російські ракети, відповідні служби працюють на місці обстрілу. "Дві російські ракети в житлову багатоповерхівку - стратегічну ціль для військ держави-терориста. Черговий воєнний злочин здійснено в спальному районі багатотисячного міста", - ідеться в повідомленні.

++13.12++

Президент України Володимир Зеленський після влучання російської ракети в житловий будинок у Запоріжжі написав, що "це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі". "Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти", - написав він у Telegram, й розмістив відео влучання ракети у багатоповерхівку. "Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей. Це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя", - написав також Зеленський.

++13.08++

Президент України Володимир Зеленський у середу відвідав передові позиції Збройних сил України в Донецькій області, повідомляє пресслужба глави держави. "Під час робочої поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту", - йдеться в повідомленні. У ньому зазначається, що Зеленський також поспілкувався з військовослужбовцями, подякувавши їм за захист України, після чого вручив військовослужбовцям державні нагороди.

++12.50++

Російські окупанти в середу вдень завдали ракетного удару по Запоріжжю. Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, унаслідок ворожої атаки підтверджено влучання в багатоквартирний будинок. "У Запоріжжі - пекло! Горять будинки. Пряме потрапляння в житловий будинок! Жодних військових об'єктів поряд немає", - написав Гончаренко в Telegram.

У Бахмуті залишається близько 10 дітей

++12.36++

Віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що в Бахмуті Донецької області на сьогодні залишаються приблизно десятеро дітей. "Якихось великих проблем немає (з примусовою евакуацією з Бахмута. - Ред.). Там дуже велика щільність обстрілів і люди виїжджають, особливо я говорю про дітей. У нас там залишилося приблизно десятеро дітей", - сказала Верещук в ефірі національного телемарафону в середу. Вона наголосила, що влада робить усе, щоб і ці діти були евакуйовані.

Верещук також повідомила, що наразі не отримала відповіді від російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової на вимогу надати списки українських сиріт, які перебувають на окупованих територіях та депортовані до РФ. "Ні, поки що не отримали. Але моїм завданням було саме публічно поінформувати, щоб і міжнародні ЗМІ, і міжнародні слідчі органи бачили, що ми фіксуємо таке публічне звернення", - сказала Верещук.

++12.20++

Лідери Росії та Китаю не обговорювали під час переговорів у Москві мирний план українського президента Володимира Зеленського, у центрі їхньої уваги були положення "китайського плану" українського врегулювання, заявив журналістам у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Відповідаючи на відповідне запитання, представник Кремля сказав: "Ні, український мирний план не обговорювали. Був обмін думками щодо положень, які містяться в китайському мирному плані". "План Зеленського" - "це вже, скоріше, питання, яке стосується двосторонніх відносин між Китаєм і Україною", - додав Пєсков, цитує "Інтерфакс".

++12.05++

Рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт російського президента Володимира Путіна було своєчасним, у разі його появи на німецькій території, його точно заарештують, заявила посолка Німеччини Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen). "Якщо Путін з'явиться на території Німеччини, він точно буде заарештований, це підтвердив наш міністр юстиції. Ми - учасник Римського статуту, як і понад 20 країн, тобто Путіну буде дуже складно їхати у відрядження до цих країн. Ми вважаємо, що цей орден на арешт наразі вчасний", - сказала вона на брифінгу в Media Center Ukraine в Києві. Посолка також зазначила, що Німеччина вже працює з українськими партнерами в питанні відповідальності РФ за воєнні злочини і злочин агресії.

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++11.49++

Вибухи у Джанкої на півночі тимчасово окупованого Криму призвели до серйозного пошкодження вузлової станції, її використання наразі неможливе, заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода" ввечері у вівторок. "Наразі використання (вузлової станції) неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим "щастям" їм робити", - заявила Гуменюк. Вона додала, що вузлова станція в Джанкої є "одним із елементів плану, що передує активним діям". Зокрема, це необхідно для виснаження логістики ворога.

++11.41++

У Криму по радіо почали передавати повідомлення про евакуацію. Представники російської окупаційної адміністрації стверджують, що це відбулося внаслідок "перехоплення" або "зламу" радіосигналу. "Поширюється інформація про евакуацію з півострова за допомогою поромних переправ та інше марення. Звичайно, це брехня", - написав у Telegram "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв. Він додав, що у разі "реальної небезпеки" повідомлення будуть йти всіма каналами одночасно, зокрема, через вуличні системами оповіщення.

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++11.22++

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, не зміг отримати від лідера Китаю Сі Цзіньпіня той рівень підтримки, на який розраховував під час візиту останнього до Москви, йдеться у щоденному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики звертають увагу на те, що зобов'язання, окреслені у заяві КНР І РФ "про поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії, що вступають у нову епоху", були "помітно односторонніми". Путін оголосив про низку заходів, що свідчать про постійну орієнтацію Росії на Китай і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах. Сі ж обмежився підтвердженням підтримки РФ в рамках Ради Безпеки ООН і політичного врегулювання війни в Україні. Лідер КНР не надав сигналів, що готовий підтримати Росію у війні проти Україні, що, ймовірно, не відповідає очікуванням Путіна від переговорів, зауважують аналітики.

Кількість жертв атаки дронами на Київщині зросла

++11.05++

Кількість жертв нічної атаки російських дронів у Київській області зросла до чотирьох - рятувальники дістали з-під завалів гуртожитку в Ржищеві Київської області тіло чоловіка, повідомили в ДСНС. "Дістали з-під завалів тіло чоловіка, отже, уже четверо жертв. Розбір завалів наразі триває", - сказала агентству "Інтерфакс-Україна" в середу речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

++10.40++

У середу генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів, повідомляє міністерство енергетики з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка. Міністр зазначив, що генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. При цьому на Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

++10.30++

За минулу добу в Донецькій області від обстрілів російських військ загинули четверо цивільних, п'ятеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Так, людина загинула і одна поранена у Красногорівці Мар'їнської громади, в Часовоярській громаді загинули дві людини, одну поранено. Ще одна людина загинула у Бахмуті.

++10.15++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мир реально наближається успіхами українських сил на землі, в небі й на морі. "Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари", - написав він у середу у Twitter. "Успіх українських сил на землі, в небі та в морі реально наближає мир. Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність", - зазначив Зеленський.

++09.58++

Українські війська днями розпочали локальну контратаку на захід від Бахмута на Донеччині, що, ймовірно, послабить тиск росіян на маршрут постачання до міста на автошляху H-32, йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великобританії у середу. У повідомленні зазначається також, що навколо центру міста тривають бої, і українська оборона залишається під загрозою оточення з півночі та півдня. Водночас британські розвідники зауважують, що штурм міста росіянами може втратити свій обмежений імпульс, зокрема через те, що міністерство оборони РФ передислоковує деякі підрозділи на інші напрями.

++09.54++

Поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб із будівлі гуртожитку одного з районів Київської області, пошкодженої внаслідок атаки дронів цієї ночі, серед загиблих - водій швидкої допомоги, яка приїхала на виклик, повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов. "Понад 20 осіб було доставлено до лікарні. Доля ще п'яти людей невідома. Працівники ДСНС і поліція зараз допомагають ліквідувати наслідки руйнувань", - написав він у Telegram у вівторок уранці. За його даними, одна частина будівлі гуртожитку була практично повністю зруйнована.

++09.33++

Сполучені Штати Америки запропонували продати Словаччині 12 нових гвинтокрилів Bell AH-1Z Viper зі знижкою на дві третини після того, як Братислава вирішила відправити свої списані винищувачі МіГ-29 в Україну, заявив у середу словацький міністр оборони Ярослав Надь. За його словами, уряд Словаччини тепер має схвалити угоду, згідно з якою він заплатить 340 мільйонів доларів за пакет вартістю понад 1 мільярд доларів. Угоду було запропоновано в рамках програми США з фінансування закордонних військових операцій (FMF), повідомив Надь.

++09.13++

Минулої доби армія РФ здійснила 47 обстрілів Херсонської області, випустивши по ній 248 снарядів із важкої артилерії та "Градів", місто Херсон обстрілювали вісім разів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, 51 снаряд влучив у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки. Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілів двоє людей дістали поранення. За добу з деокупованої території області евакуйовано 73 людини.

++08.54++

У Хмельницькій області влучень на території не зафіксовано, ППО знищила всі "Шахеди", повідомила пресслужба ОВА. "Влучань на території області під час повітряної тривоги вночі не зафіксовано. ППО результативно спрацювала по ворожому об'єкту!", - сказано в повідомленні.

Троє загиблих на Київщині внаслідок атаки дронами

++08.38++

У Київській області внаслідок нічної атаки дронами противника загинуло троє людей, ще 7 поранено, пошкоджено цивільний об'єкт, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації. "Унаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Інформація уточнюється", - ідеться в повідомленні.

++08.35++

Унаслідок нічної атаки російських окупантів дронами в Житомирській області пошкоджено один із об'єктів інфраструктури, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. "Сьогодні вночі під час атаки дронів три безпілотники ворога були збиті підрозділами протиповітряної оборони. Пошкодження отримав один із об'єктів інфраструктури області", - написав він у Telegram. За його словами, жертв і постраждалих унаслідок ворожої атаки немає.

Білий дім: Китай не підходить на роль "неупередженого посередника"

++08.21++

Китай не підходить на роль "неупередженого посередника" у врегулюванні воєнного конфлікту між Москвою і Києвом, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі. Він зазначив, що Китай досі не засудив воєнну агресію Росії проти України і продовжує купувати російську нафту. Крім того, за словами Кірбі, Пекін поширює російську пропаганду про те, що війна в Україні стала результатом західної агресії. Коментуючи візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Москви, під час якого він і президент РФ Володимир Путін заявили про "нову еру" в їхніх "особливих" відносинах, Кірбі зазначив, що Росія і Китай не є справжніми союзниками, а пов'язані відносинами, що нагадують "шлюб за розрахунком".

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++08.02++

Влада України та представники Міжнародного валютного фонду досягли домовленості на рівні експертів щодо чотирьохрічної програми розширеного фінансування на суму 15,6 мільярда доларів, повідомили в МВФ. Вона має на меті підтримку фінансової стабільності, відновлення економіки і відбудови України. Враховуючи триваючу агресію Росії, ризики ескалації конфлікту і складності прогнозування розвитку економіки, програма розбита на два етапи. Перший буде спрямовано на стабілізацію ситуації в країні. Другий - на відновлення, відбудову і довгострокове зростання, "у тому числі в контексті цілей вступу України до ЄС". Програму ще має схвалити Рада виконавчих директорів МВФ.

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Кілька членів Республіканської партії США надіслали президенту Джо Байдену лист із закликом до адміністрації надати Україні касетні боєприпаси DPICM. У листі сенаторів Джима Ріша, Роджера Вікера, та голови комітету Палати представників США в закордонних справах Майкла Маккола та голови комітету з питань збройних сил Майка Роджерса наголошується, що "надання DPICM дозволить Україні компенсувати кількісну перевагу Росії як у живій силі, так і в артилерійських снарядах, а також дозволить Збройним силам України сконцентрувати застосування унітарних боєголовок проти цінніших російських цілей".

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Російські окупанти протягом ночі вкотре атакували Київ дронами "Shahed", ППО знищила всі ворожі цілі, повідомили вранці у середу в Київській міській військовій адміністрації. "Ворог не припиняє атаку на Київ. Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed", - заявив начальник КМВА Сергій Попко. Він зазначив, що сили української протиповітряної оборони ліквідували всі ворожі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва. "За даними на цей момент - без жертв і руйнувань", - зазначив чиновник.

++07.20++

Армія РФ не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей і веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, на інших - обороняється. Як йдеться у ранковому оперативному зведенні генштабу Збройних сил України у середу, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 атак росіян на східній ділянці фронту.

За минулу добу окупанти завдали 10 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснили 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах.

Загроза завдання ударів залишається по всій території України. Так, цієї ночі, 22 березня, росіяни завдали чергового масованого авіаційного удару з використанням БпЛА "Shahed-136". За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного було знищено українськими захисниками.

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