Зеленський окреслив умови для можливих переговорів з РФ

Володимир Зеленський переконаний, що якщо Україна перед такими переговорами не буде посилена "деякими важливими елементами", то це буде завідома програшна позиція для неї.

Переговори з Росією можливі, якщо Україна не залишиться з нею наодинці та буде в сильній позиції, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю "Суспільному" з нагоди 100-річчя Українського Радіо, оприлюдненому в суботу, 16 листопада.

"Які можуть бути перемовини з убивцею? Якщо ми говоримо просто з Путіним, просто з убивцею в умовах, у яких зараз, не посилені деякими важливими елементами - це на вході програшний статус для України. У слабкій позиції нічого робити на цих перемовинах", - сказав Зеленський.

Водночас він вказав, що у цьому процесі важливу роль відіграє позиція новообраного президента США Дональда Трампа. Зеленський зазначив, що за каденції Трампа США має зберегти позицію, що Росія - країна-агресорка, яка порушила територіальну цілісність України й міжнародне право. Це, разом з елементами "плану перемоги", є важливими пунктами для будь-якого майданчика для переговорів з Москвою, додав він.

"Для нас перемога - сильна Україна. В дипломатії чи на полі бою - це друге питання. Перше - сильна Україна. Вона повинна бути сильною для будь-якої дипломатії", - заявив він.

Зеленський: Трамп не проти позиції України

Окрім того, Зеленський вказав, що наразі у його діалозі з Трампом "атмосфера хороша", а сам новообраний президент США "на боці підтримки України".

"У нас була з ним дуже хороша зустріч у вересні. Позитивна, зрозуміла, аргументована з нашого боку. Базис, на якому ми стоїмо, він почув. Проти нашої позиції я нічого не чув (…) Тобто атмосфера поки що в наших розмовах була хороша. Подивимось далі", - сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що буде ставитися серйозно виключно до позиції президента США, а не до голосів з його оточення. "Про ті чи інші лінії, про те, як це бачать Сполучені Штати, як ми реагуємо на їхнє бачення, я зможу сказати після предметної зустрічі з президентом Трампом, коли він буде з усіма своїми повноваженнями", - сказав український лідер.

Він подякував США за всю надану військову підтримку, водночас вказав, що з обіцяного надійшла лише половина, а Європа "допомогла не менше". Зеленський також наголосив на тому, що важливос зберегти єдність США і Європи, адже за змін американської політики буде змінюватись "і міцність єдності в Європі". "Чи буде це впливати на збільшення допомоги? Ні, це може впливати тільки на її зменшення", - переконаний він.

Читайте також: Зеленський: За Трампа війна закінчиться швидше