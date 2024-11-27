Зеленський очікує вступу України в ЄС упродовж 5 років

У Києві сподіваються на подальшу плідну співпрацю з Брюсселем за нового складу Єврокомісії та розраховують на вступ України до спільноти в найближчі п'ять років, написав Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський привітав голову Європейської Комісії (ЄК) Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) з затвердженням Європарламентом нового складу Єврокомісії. Відповідний вітальний допис Зеленський поширив у середу, 27 листопада, в соцмережі X.

Новому складу Єврокомісії Зеленський побажав "успіху у зміцненні об’єднаної Європи та посиленні ролі ЄС як глобального лідера".

"Очікуємо на продовження нашої плідної співпраці з ключових питань стратегічного порядку денного Україна-ЄС. Впевнені, що під час роботи цього складу Європейської Комісії Україна досягне своєї стратегічної мети - членства у Європейському Союзі", - зазначив український лідер. Зазначимо, що нові єврокомісари були призначені на п'ятирічний термін й розпочнуть виконувати свої обов'язки 1 грудня.

Раніше цього дня фон дер Ляєн наголосила у своїй промові перед євродепутатами на важливості подальшої підтримки Євросоюзом України, Молдови та країн Західних Балкан з метою допомогти їм вступити в ЄС після досягнення ними відповідних критеріїв. "Нехай не буде жодних сумнівів, що ми хочемо бачити Україну частиною Європейського Союзу. Отже, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми підготуємося до реформ, які нам потрібні з нашого боку. І ми підтримуватимемо ці країни на кожному кроці їхнього процесу (вступу до ЄС. - Ред.), що спиратиметься на їхні здобутки, доки вони не будуть готові приєднатися до нашого Союзу", - запевнила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше в Брюсселі не виключили, що за умови виконання всіх необхідних реформ Україна зможе стати членом Європейського Союзу впродовж п'яти наступних років.