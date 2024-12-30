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Зеленський обрав уповноваженого з захисту прав військових

Олександр Куницький
30 грудня 2024 р.

"Я обрав сильну кандидатуру", - запевнив президент України Володимир Зеленський, говорячи про запуск інституції військового омбудсмена.

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Український солдат
Український військовий (символічне фото)Фото: Dimitar Dilkoff/AFP

Президент України Володимир Зеленський визначив кандидатуру на посаду свого уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей. 

"Зараз підготовлене перше рішення - указ про призначення уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Щоб розпочати роботу й підготувати запуск інституції військового омбудсмена. Я обрав кандидатуру - сильну кандидатуру", - сказав він у відеозверненні та анонсував, що указ про призначення буде опублікований у понеділок, 30 грудня.

Створення інституції військового омбудсмена в Україні

Разом із новим уповноваженим, правозахисною спільнотою та міністерством оборони буде погоджений законопроєкт про створення інституції військового омбудсмена."Я прошу Верховну Раду України та уряд своєчасно підтримати новації, які будуть запропоновані. Маємо вже незабаром дати старт роботі військового омбудсмена", - закликав Зеленський.

Необхідність створення такої інституції президент пояснив запитом від військових. "Потрібна така людина, яка буде здатна захищати права наших воїнів, і така системна спроможність, щоб омбудсмен разом із міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів", - зазначив він. 

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