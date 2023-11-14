Зеленський: Оборону Херсона суттєво посилять
Через постійний атаки Херсона російськими військами на минулому засіданні Ставки верховного головнокомандувача було ухвалено рішення суттєво посилити захист міста, повідомив президент Володимир Зеленський у вівторок, 14 листопада.
"Суттєво підкріпили тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО", - написав він у Telegram після щоденної селекторної наради.
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Він додав, що тепер відстежується реалізація цього рішення. Також на селекторній нараді представили звіти розвідок, графіки постачання боєприпасів, ракет, техніки та зведення з фронту.
"Військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів: Авдіївка, Куп'янськ, Донецький напрямок. Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції", - зазначив президент.
Крім того, на нараді представники міністерства внутрішніх справ доповіли про ліквідацію наслідків нічних обстрілів.
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На Херсонщині троє поранених внаслідок обстрілів.
Після масованих атак на Херсон 13 лислопада, у вівторок війська РФ продовжили обстріли цього міста та інших населених пунктів Херсонщини.
Так, у селі Осокорівка Нововоронцовської громади внаслідок ворожого вогню 66-річний чоловік отримав поранення обличчя та ніг, його дружина - вибухову травму та контузію, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
У Корабельному районі Херсона під обстріли потрапили житлові будинки - постраждала 54-річна жінка. Її з вибуховою травмою, струсом головного мозку, пораненням скроні та руки доставили до лікарні, зазначив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.
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Удар БПЛА по Нікополю: є загиблий
Крім того, у вівторок війська РФ вдарили ударними безпілотниками по Дніпропетровщині. У Нікополі внаслідок атаки трьох дронів є загиблий, також поранення отримав 72-річний чоловік, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Від атаки російських військ також постраждало селище Козача Лопань на Харківщині. Там внаслідок обстрілу отримали поранення троє людей. З напівзруйнованого будинку рятувальники евакуювали жінку, прикуту до ліжка, повідомило МВС.
Над Кропивницьким сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59, минулося без постраждалих, однак уламками пошкоджено вікна та балкони в кількох будинках, а також гаражі і два легкових автомобілі, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.