Зеленський: Оборону Херсона суттєво посилять

Оборонні спроможності Херсона в контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО суттєво посилять, повідомив Володимир Зеленський. У вівторок внаслідок обстрілів РФ на Херсонщині постраждали вже троє людей.

Через постійний атаки Херсона російськими військами на минулому засіданні Ставки верховного головнокомандувача було ухвалено рішення суттєво посилити захист міста, повідомив президент Володимир Зеленський у вівторок, 14 листопада.

"Суттєво підкріпили тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО", - написав він у Telegram після щоденної селекторної наради.

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Він додав, що тепер відстежується реалізація цього рішення. Також на селекторній нараді представили звіти розвідок, графіки постачання боєприпасів, ракет, техніки та зведення з фронту.

"Військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів: Авдіївка, Куп'янськ, Донецький напрямок. Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції", - зазначив президент.

Крім того, на нараді представники міністерства внутрішніх справ доповіли про ліквідацію наслідків нічних обстрілів.

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На Херсонщині троє поранених внаслідок обстрілів.

Після масованих атак на Херсон 13 лислопада, у вівторок війська РФ продовжили обстріли цього міста та інших населених пунктів Херсонщини.

Так, у селі Осокорівка Нововоронцовської громади внаслідок ворожого вогню 66-річний чоловік отримав поранення обличчя та ніг, його дружина - вибухову травму та контузію, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

У Корабельному районі Херсона під обстріли потрапили житлові будинки - постраждала 54-річна жінка. Її з вибуховою травмою, струсом головного мозку, пораненням скроні та руки доставили до лікарні, зазначив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

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Удар БПЛА по Нікополю: є загиблий

Крім того, у вівторок війська РФ вдарили ударними безпілотниками по Дніпропетровщині. У Нікополі внаслідок атаки трьох дронів є загиблий, також поранення отримав 72-річний чоловік, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від атаки російських військ також постраждало селище Козача Лопань на Харківщині. Там внаслідок обстрілу отримали поранення троє людей. З напівзруйнованого будинку рятувальники евакуювали жінку, прикуту до ліжка, повідомило МВС.

Над Кропивницьким сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59, минулося без постраждалих, однак уламками пошкоджено вікна та балкони в кількох будинках, а також гаражі і два легкових автомобілі, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.