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Зеленський: Ми будемо берегти нашу єдність

Євгенія Наконечна
24 серпня 2023 р.

Президент України під час виступу у Києві заявив, що Україна вільно обиратиме "найкращі альянси" та розбудовуватиме оборонні підприємства.

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: ROB ENGELAAR/AFP

Українська влада жорстко ставитиметься до тих, хто намагатиметься зсередини послабити українську силу, заявив президент України Володимир Зеленський і анонсував найближчим часом відповідні законодавчі ініціативи.

"Ми дамо Україні таку силу, якої достатньо, щоб перемагати завжди. І будемо жорстко ставитися до всіх, хто намагається розбити зсередини, розпродати, послабити силу українську. І будуть відповідні законодавчі ініціативи. Найближчим часом. Ми будемо берегти нашу єдність", - заявив Зеленський, виступаючи у четвер, 24 серпня, на Софійській площі в Києві з нагоди Дня незалежності України.

Як він зазначив, "коли Росія вдерлася з повномасштабною війною, жодного дня не було такого, щоб Україні бракувало єдності". "І тому жодної можливості в Росії не було, щоб використати щось у нас проти нас, проти України", - впевнений президент.

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Президент наголосив, що зараз увесь світ чує і підтримує Україну, але, "щоб не сталося у світі, Україна має бути в силах сама себе захистити".

"У нашої держави довгий час не було потрібних оборонних виробництв, і тепер вони є. Я дякую всім, хто їх сьогодні розвиває… Тепер наша держава дає українським воїнам таку зброю. І я дякую всім, хто з нею нам допомагає", - сказав він.

Крім того, за словами Зеленського, "українська сміливість заслуговує бути тільки в найкращих світових альянсах".

"Україна заслуговує бути серед лідерів світу. І буде! Наша держава вже гарантує спільну європейську безпеку. Така безпека неможлива без вашої міцності, українські воїни. Без потенціалу України. Без свободи та праці всієї нашої держави, усіх наших людей. Наш спільний європейський дім без України може бути лише незавершеним довгобудом. І я дякую кожному лідеру, який це розуміє", - заявив президент.

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