Зеленський і Мішель обговорили рекомендації для вступу в ЄС

Поступ України у втіленні семи рекомендацій для членства в ЄС став однією з головних тем телефонних перемовин українського президента Володимира Зеленського і глави Європейської Ради Шарля Мішеля.

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер, 2 листопада, телефонні переговори з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Як повідомив український лідер, головними темами його перемовин з Мішелем стали майбутня зустріч Європейської Ради у грудні та досягнення України у виконанні семи рекомендацій для членства в ЄС.

"Провів телефонну розмову з Шарлем Мішелем, привітав його з 30-річчям Маастрихтського договору. Ми зосередили наш діалог на майбутній зустрічі Європейської ради у грудні 2023 року та на досягненнях України у виконанні семи рекомендацій. Погодились, що з Україною ЄС стане ще сильнішим", - написав Зеленський у Telegram-каналі.

Також Зеленський повідомив, що запросив Мішеля відвідати Україну.

Кулеба в Берліні наголосив на важливості розширення ЄС

Раніше цього дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у конференції міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, а також країн-кандидатів на вступ до спільноти, що проводилися в Берліні.

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Під час заходу Кулеба запевнив, що членство України в ЄС лише посилить спільноту й Україна не буде для Європи тягарем. Він також наголосив на необхідності подальшого розширення блоку, повідомляє пресслужба МЗС України.

На полях конференції очільник українського дипломатичного відомства провів низку зустрічей з європейськими колегами, зокрема, й з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок (Annalena Baerbock). "Висловив вдячність Німеччині за лідерство у зміцненні можливостей протиракетної та протиповітряної оборони України, зокрема у світлі планів Росії посилити атаки на нашу цивільну інфраструктуру взимку. Детально проговорили двосторонній порядок денний і ситуацію на Близькому Сході", - цитує Кулебу пресслужба українського МЗС.

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