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Зеленський обговорив з Гроссі безпеку на ЗАЕС

Валерій Сааков
2 год. тому

На зустрічі Зеленського з гендиректором МАГАТЕ Гроссі головною темою перемовин була безпека на ЗАЕС на тлі руйнування Каховської ГЕС. Рафаеля Гроссі непокоїть і контрнаступ ЗСУ поблизу станції.

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Зеленський обговорив з Гроссі безпеку на ЗАЕС
Володимир Зеленський (л.) під час зустрічі з Рафаелем Гроссі в березні 2023 рокуФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в вівторок, 13 червня, у Києві з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. Як повідомила пресслужба українського президента, Зеленський і Гроссі обговорили в Києві конкретні кроки щодо недопущення ризиків для безпеки на Запорізькій АЕС.

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Як зазначається в повідомленні пресслужби президента, у розмові з Гроссі Зеленський вказав на значне зростання ризиків для безпеки Запорізької атомної електростанції внаслідок, за його словами, цілеспрямованого підриву Росією греблі Каховської ГЕС. Так само Зеленський привітав намір Гроссі особисто відвідати ЗАЕС для того, щоб оцінити ситуацію на місці.

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Також український президент підтримав пропозицію Гроссі відправити в Україну групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків знищення греблі Каховської ГЕС і підготовки пропозицій щодо конкретних напрямів допомоги для їх подолання. На тлі цього Зеленський пообіцяв, що цій місії буде надано повне сприяння з боку відповідних українських установ.

Гроссі непокоїть близькість бойових дій до ЗАЕС

Водночас сам Рафаель Гроссі на зустрічі з президентом України висловив свою стурбованість тим, що тепер бойові дії точаться поблизу Запорізької АЕС, що підвищує ймовірність ураження самої станції. "Я дуже стурбований... Досить близько до станції ведуться активні бойові дії", - сказав Гроссі, якого цитує інформагенція AFP. За його словами, МАГАТЕ просить і Росію, і Україну про гарантії безпеки. "Звісно, ситуація досить нестабільна, я б сказав, але ми сподіваємося, що все буде добре", - додав гендиректор МАГАТЕ.

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Говорячи про присутність інспекторів МАГАТЕ на станції, Гроссі зазначив: "Ми намагаємося бути максимально помітними та ефективними на місцях, щоб запобігти ядерній аварії", - цитує dpa. Він також пояснив свій намір самому відвідати ЗАЕС. "Я хочу зробити власну оцінку. Хочу поїхати туди, обговорити з керівництвом, яких заходів вони вживають, а потім зробити, як я вже сказав, більш точну оцінку того, яку небезпеку ми маємо", - зауважив Гроссі.

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