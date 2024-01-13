Зеленський обговорив з главою МЗС Франції виробництво дронів

Новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне наголосив на важливості свого першого візиту саме до Києва.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне запевняє, що його перший візит на цій посаді до України - свідчення високого пріоритету відносин між Парижем і Києвом.

"Зазвичай новопризначений французький міністр (закордонних справ. - Ред.) спершу їде в Берлін. Однак цього разу президент сказав мені: ти поїдеш до Києва. І ви можете зрозуміти, яке значення має цей візит", - наголосив дипломат під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у суботу, 13 січня.

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Візит без конкретних домовленостей?

Перед цим Сежурне також провів зустрічі із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і главою уряду Денисом Шмигалем. Втім, українська влада не повідомляє про якісь конкретні досягнуті домовленості між двома країнами.

"Обговорили наші оборонні потреби: спільне виробництво дронів, артилерії, подальше посилення ППО", - йдеться у повідомленні в офіційному Telegram-каналі Володимира Зеленського.

"Наголосив на наших пріоритетах співпраці: надання систем ППО та збільшення постачання ракет", - звітує Денис Шмигаль.

Сам Сежурне зазначив, що знає про те, як Україна цінує французькі технології, що надходять для протистояння російській агресії. "Ми бачимо, як Росія б'є по цивільній інфраструктурі та житлових будинках всупереч усім положенням міжнародного права. Тільки вона відповідальна за цю ескалацію, яку ми рішуче засуджуємо. Згадуючи основоположні принципи Статуту ООН, хочу запевнити, що Франція стоятиме пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно. Цей настрій незмінний", - запевнив новий міністр закордонних справ Франції у Києві.

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