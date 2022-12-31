Зеленський: Новорічне бажання зараз одне, і воно втілиться

Президент України Володимир Зеленський перед традиційним опівнічним відеопривітанням написав українцям побажання у соціальних мережах: "З Новим роком! Роком нашої перемоги". Новини дня.

Війна Росії проти України - новини суботи, 31 грудня.

++23:00++

Мер Києва Віталій Кличко надіслав українцям привітання з Новим роком з Бахмута на Донеччині.

++22:33++

На півдні України - повітряна тривога.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляє, що на територію України залетіли щонайменше дві групи російських дронів-камікадзе іранського виробництва. За його словами, один дрон протиповітряній обороні вже вдалося збити.

++22:17++

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв у новорічному привітанні допомагати Україні, допоки вона не виграє у війні, розв'язаній проти нею Росією, повідомляє агенція Reuters.

++21:50++

Посольство Японії в Україні "глибоко обурене" масованим нападом Росії на цивільне населення та об'єкти в Україні в переддень Нового року, яке призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста. Про це посольство написало в Twitter.

++21:21++

Зеленський: Новорічне бажання сьогодні одне, і воно втілиться

Президент України Володимир Зеленський перед традиційним опівнічним відеопривітанням написав українцям побажання у соціальних мережах: "Сьогодні лише одне бажання. І воно втілиться не дивом, а нашою працею. Боротьбою. Взаємодопомогою. Людяністю. З Новим роком! Роком нашої перемоги".

++20:55++

Буданов: 2023 рік принесе Україні перемогу

2023 рік принесе Україні перемогу, прогнозує начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов. "Радість і перемогу, ось що він нам принесе (2023 рік. - Ред.). Як мінімум, я на це сподіваюсь", - сказав Буданов в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону. Він уточнив, що перемога України може відбутися в середині або другій половині 2023 року.

Кирило Буданов Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

При цьому Буданов заявив, що може показати багато моделей, за яких війна може тривати до середини 2024 року, "як певні сили цього хочуть". "Я можу вам показати варіант, при якому ця криза буде тривати п'ять і більше років. Можу показати, як змоделювати, щоб закінчити завтра (війну. - Ред,). Це все варіанти розвитку подій. Але є певний набір факторів, певні алгоритми, які вже задіяні, і, спираючись на це, я роблю висновки", - сказав він.

Російське керівництво, на його думку, в 2023 році чекатиме трансфер влади.

++20:27++

Після масованого удару РФ по Україні 31 грудня український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре закликав до вигнання Росії з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. "Цього разу російська масована ракетна атака свідомо спрямована на житлові райони, а не на нашу енергетичну інфраструктуру. Військовий злочинець Путін "святкує" Новий рік, вбиваючи людей", - написав він у Twitter.

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++19:58++

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. "Обговорили двосторонню співпрацю наших держав, зокрема у сфері безпеки, і взаємодію на міжнародних майданчиках. Торкнулися реалізації української формули миру", - написав Зеленський у соціальних мережах.

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++19:29++

Сьогодні російські солдати обстріляли з артилерії селище Наддніпрянське поблизу Херсона. Снаряд вибухнув неподалік школи, де перебували двоє дітей - 13-річний хлопець та 12-річна дівчина - брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення. Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, хірурги борються за їхні життя.

++19:01++

Генштаб: Кілька російських ракет впали в РФ

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що кілька ракет, випущених сьогодні Росією по Україні, не долетіли і впали на території самої РФ. "Інформація уточнюється", - додається у вечірньому зведенні генштабу.

Крім масованого ракетного удару, війська РФ вчинили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по інфраструктурі населених пунктів Донецької та Херсонської областей.

Натомість українська авіація завдала шести ударів по районах зосередження окупантів і одного удару по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два райони зосередження сил і військової техніки РФ і російський пункт управління.

++18:40++

РФ завдала Україні екологічних збитків на 1,5 трильйона гривень

Екологія України зазнала збитків на 1,5 трильйона гривень за 10 місяців повномасштабної війни, розв'язаної Росією. Про це повідомив перший заступник голови Державної екологічної інспекції Дмитро Заруба. Своєю чергою заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна зауважила, що за 10 місяців вдалося заручитися підтримкою міжнародних партнерів, таких як Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Організація Об'єднаних Націй (ООН) та Програма ООН з довкілля (ЮНЕП). Спільно з ними розробляються методики, які дозволять отримати від РФ відшкодування збитків у судових міжнародних інстанціях за шкоду довкіллю.

Пожежа на нафтобазі поблизу Києва внаслідок обстрілу 27 лютого (ілюстративне фото) Фото: Maksim Levin/REUTERS

++18:18++

На Хмельниччині внаслідок атаки РФ госпіталізовані восьмеро цивільних. Наймолодшій постраждалій - 19 років. У важкому стані знаходиться поранена 22-річна дівчина, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, в Хмельницькому російська армія влучила у військовий об’єкт, унаслідок чого пошкоджена техніка. Також є влучання в заправку. Пошкоджені 13 житлових будинків і вісім авто. Пошкоджень критичної інфраструктури немає.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, завдяки роботі протиповітряної оборони та завчасним технічним заходам вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергетичної системи України. "Українські енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом", - написав він у Facebook.

++17:50++

Зеленський про "новорічну" атаку: В РФ - не християни, вони - за диявола

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню російську атаку. "Кілька хвиль ракетного удару в передноворічний день. Це зробили нелюди, і нелюди програють. На Пасху вони робили такі удари, на Різдво, на Новий рік. Вони називають себе християнами, дуже кічаться своїм православ'ям, але вони - за диявола, вони - за нього і з ним", - сказав він.

Також Зеленський звернувся до громадян РФ російською мовою: "Ваш лідер (…) ховається за вами, і сам спалює вашу країну та ваше майбутнє. Терор вам ніхто не простить. Ніхто в світі вам цього не простить. Україна ніколи не простить".

++17:39++

Україна повернула з російського полону понад 1,5 тисячі людей з лютого

Обмін полоненими, який відбувся сьогодні між Україною та Росією - 35-й від початку повномасштабної війни.

Крім військових, вдалося повернути в Україну собаку породи американський пітбультер'єр, який перебував на "Азовсталі" разом з оборонцями Маріуполя, а тоді був вивезений до Росії, повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Всього від початку повномасштабної війни додому з російського полону вдалося повернути 1596 військових і цивільних.

++17:31++

Крім семи ракет на підльоті до Києва знищили також російський безпілотник, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Кількість постраждалих зросла до 21. Загинула одна людина.

++17:19++

Путін вітає росіян з Новим роком на тлі військових

Президент РФ Володимир Путін записав новорічне привітання на тлі військових - за його словами, учасників "спеціальної військової операції", як російська пропаганда називає війну проти України.

Російські ЗМІ повідомляють, що під час ударів по Україні ракетами й дронами він провів нагородження військових, зокрема, командувача об'єднаного угрупування окупаційних військ в Україні Сергія Суровікіна.

Напередодні "Медуза" повідомила, що Кремль підготував для підконтрольних йому ЗМІ методичку про те, як саме слід підбивати підсумки 2022 року: треба війну називати "успішною" та наголошувати, що ведеться вона не проти України, а з Північноатлантичним альянсом (НАТО), а також говорити про високу підтримку росіянами і Путіна, і війни.

Як пише видання, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв також записав новорічне відеопривітання росіянам - на фоні президентського крісла.

++16:50++

"Новорічний" обмін: Україна повернула з російського полону 140 людей

Сьогодні відбувся черговий великий обмін, у рамках якого Україна повернула з російського полону 140 людей. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед них - поранені, захисники Маріуполя та острова Зміїний, добровольці територіальної оборони зі Славутича, а також оборонці з Бахмутського напрямку. Звільнені 82 бійці Збройних сил України, 15 тероборонівців, 22 службовці Національної гвардії, 11 воїнів Військово-морських сил і 10 з прикордонників. З них 132 чоловіка та вісім жінок.

Раніше сьогодні міністерство оборони РФ повідомило про повернення в Росію 82 солдатів.

++16:33++

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України заявляє з посиланням на місцевих жителів у соціальних мережах, що на території Волгоградської області РФ "упав невідомий об'єкт". Чи збили росіяни самі свою ракету, чи вона впала через технічні несправності - поки не відомо.

++16:20++

"Новорічна атака": РФ випустила по Україні понад 20 ракет

За попередніми даними, сьогодні Росія випустила понад 20 крилатих ракет по Україні зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та з ракетних комплексів наземного базування.

Київ 31 грудня Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

Протиповітряна оборона знищила 12 з них: шість у Київській області, п'ять -у Житомирській та одну - в Хмельницькій, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

++16:16++

В Україні - відбій повітряної тривоги

В Україні - відбій повітряної тривоги. Вона тривала понад три години. Внаслідок російської атаки є жертви та постраждалі.

"Новорічна" атака РФ: є загиблі та поранені

++16:13++

Кількість поранених внаслідок російської атаки на Київ зросла до 20. 14 постраждалих госпіталізували, шістьом надали допомогу на місці, повідомляє мер Віталій Кличко. Одна людина загинула.

У Запорізькій області поранені четверо людей: одна дитина, дві жінки, в тому числі одна вагітна, та чоловік. Дівчинка 2008 року народження - у важкому стані в реанімації. Загрози життю іншим постраждалим не має, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++16:05++

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що під час російської атаки на столицю різних ступнів пошкоджень зазнали будівлі дитячого садка та двох шкіл у Солом'янському районі, а також однієї школи - в Печерському. Постраждалих на цих об'єктах немає.

++15:48++

За попередньою інформацією, під час ракетної атаки РФ на українську столицю в Києві знищили сім повітряних цілей.

"Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль. У Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок, готель. У Печерському районі руйнування готелю, незначні пошкодження прилеглих будівель. Є руйнування у Дніпровському районі", - повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Відомо про одного загиблого та 13 постраждалих.

Повітряна тривога в Києві триває.

++15:36++

У Києві уламки російської ракети впали на стадіон "Темп" у Святошинському районі. Значних пошкоджень немає, постраждалих також, пише заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++15:32++

У Києві госпіталізували вже 11 постраждалих внаслідок російської атаки, повідомляє мер Віталій Кличко.

++15:18++

На Хмельниччині внаслідок обстрілу поранені щонайменше четверо цивільних. Є "прильоти", повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

++15:12++

Мер української столиці Віталій Кличко повідомив, що на даний момент відомо про загиблого літнього чоловіка та вісьмох постраждалих у Києві під час російської атаки. Серед поранених - журналіст з Японії. Одна людина - у вкрай важкому стані.

++15:04++

На Миколаївщині внаслідок російської атаки вже шестеро поранених. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, троє людей госпіталізовані, а трьом допомогу надали на місці.

Тим часом у Києві пошкоджень зазнав палац "Україна". "Летіли шибки від ударів російських ракет", - написав у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Люди там не постраждали.

++14:50++

У Солом'янському районі Києва через уламок ракети загинули людина, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Крім того, за його словами, у Хмельницькому внаслідок ракетної атаки є двоє поранених.

++14.32++

У Миколаєві внаслідок потрапляння ракет сталася пожежа, деталей поки що немає, інформує очільник обласної адміністрації Віталій Кім.

++14.25++

У Києві внаслідок обстрілу постраждав готельний об'єкт, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

++14.25++

У трьох районах Києва пролунали вибухи

Кличко повідомив, що вибухи також сталися у Печерському та Голосіївському районі столиці. За його словами, є руйнування.

++14.18++

У Києві один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі, повідомляє мер Віталій Кличко.

++14.01++

У Києві та області працює ППО, інформує Київська міська військова адміністрація. Кореспондент DW повідомляє про понад десять вибухів у Печерському районі столиці.

++13.55++

Превентивні відключення світла через ракетну застосовують також у Харківській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та Житомирі.

++13.49++

Українські прикордонники отримали броньовані автомобілі Roshel від Канади. Фото автівок оприлюднило Держприкордонна служба.

++13.31++

По всій Україні лунає повітряна тривога

У зв'язку з загрозою ракетного удару "Укренерго" проводить в Одеській та Миколаївській та областях екстрені відключення світла. Повітряна тривога лунає в усіх областях.

++13.20++

Голова КНР Сі Цзіньпін привітав президента України Володимира Зеленського з прийдешнім Новим роком. Про це у посольстві КНР в Києві повідомили агенції "Інтерфакс-Україна".

++12.58++

Повітряна тривога поширилася на більшість областей України, у тому числі на Київ. Попереджають про ракетну небезпеку.

++12.25++

У низці областей України оголошена повітряна тривога. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомляє про пуски ракет.

++11:29++

Зеленський подякував Шольцу за "зміну епох"

Президент України Володимир Зеленський німецькою мовою подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу (Olaf Scholz) за підтримку України та новий зовнішньополітичний курс Берліна.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц (фото з архіву) Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

"Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за "цайтенвенде"! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою.", - написав український президент у Twitter.



Zeitenwende, що українською означає "зміна епох", визнане в Німеччині словом 2022 року. Воно стало популярним після того, як Шольц використав його, щоб описати свій перегляд зовнішньої та безпекової політики після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

++11:00++

На думку керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, звільнення Кремінної відкриє для ЗСУ два напрямки - Старобільск та Рубіжне-Сєвєродонецьк, що дозволить атакувати росіян під Бахмутом. Про це він сказав у ефірі єдиного телемарафону.

++10:45++



Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у новорічному зверненні до співгромадян заявив, що проблеми країни не зникнуть "після важких 12 місяців" та пообіцяв надалі підтримувати Україну.

++10:35++

Майже дві тисячі військових чергуватимуть у новорічну ніч на бойових постах у московській системі ПРО. Про це пише державне російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на міноборони РФ.

++09.50++

Правоохоронні органи України з початку війни викрили 108 російських диверсійно-розвідувальних груп і затримали понад 1880 осіб, які, ймовірно, причетні до диверсійної діяльності. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

Крім того, за його словами, порушено 2220 кримінальних проваджень "за фактами співпраці громадян із державою-агресором".

Британська розвідка прогнозує атаки на Україну на Новий рік

++09.06++

Напередодні Нового року Росія може порушити власну схему атак, щоб підірвати моральний дух українців у період святкувань. Таке припущення робить британська розвідка у щоденному зведенні щодо війни.

Із жовтня РФ демонструє загальну схему проведення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів, констатують у Великобританії. "Росія майже напевно слідує цьому підходу, намагаючись придушити українську протиповітряну оборону", - повідомило міноборони Великобританії, нагадуючи про останню масовану атаку РФ 29 грудня.

++08.39++

Російські війська вбили трьох цивільних осіб та трьох поранили на Донеччині, також тричі за добу обстріляли дві громади Дніпропетровщини.

"За 30 грудня стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: 2 у Бахмуті та 1 у Діброві", - написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram. Троє жителів області отримали поранення.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що росіяни тричі відкривали вогонь по Нікопольському району важкою артилерією.

++08.04++

Упродовж минулої доби РФ завдала 5 ракетних та 29 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі, інформує генштаб ЗСУ. "Зокрема, окупанти застосували 10 БПЛА Шахед-136, але усі вони були збиті", - йдеться у повідомленні. Крім того, росіяни здійснили 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждали і мирні населені пункти.

"За наявною інформацією, у військових комісаріатах на тимчасово окупованій території АР Крим, сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року", - повідомляють в ЗСУ.

++07.45++

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у новорічному зверненні до співгромадян у суботу, 31 грудня, запевнив Україну у подальшій підтримці. "Путін не захопив Україну за кілька днів, як планував. Навпаки: українці хоробро захищають свою батьківщину - у тому числі й завдяки нашій допомозі. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну", - пообіцяв глава уряду ФРН.

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++07.20++

Глава Міноборони України Олексій Резніков закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації, яка може відбутися найближчим часом. "Коли бункерні вожді не зможуть відправити нових мобілізованих, вони будуть змушені визнати свою поразку. І війна закінчиться. Це все одно трапиться і питання в ціні. І чи буде ця ціна сплачена вашою кров'ю", - сказав Резніков у відеозверненні в п'ятницю ввечері.

За даними українського міністра, на початку січня 2023 року Росія готується запровадити воєнний стан і має намір закрити кордони для чоловіків. Також кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті у Білорусі, стверджує Резніков.

++07.00++

Росія почала інтенсивніше використовувати бойові дрони для атаки на цілі в Україні, випливає зі щоденного зведення американського Інституту вивчення війни (ISW). За підрахунками аналітиків, за останні два дні ЗС РФ задіяли 39 безпілотників, у ніч із 18 на 19 грудня - 30 дронів Shahed-131 і -136, а 14 грудня - 13 дронів.

За оцінкою ISW, посилення російських атак з використанням безпілотників може свідчити про те, що РФ накопичила більше БПЛА іранського виробництва після тритижневого періоду (з 17 листопада до 7 грудня), коли їх не використовували, або про те, що Росія отримала або очікує отримати нову партію безпілотників з Ірану.

Тим часом активне використання Росією дронів для атак на критичну інфраструктуру України може свідчити і про те, що російські запаси високоточних ракет вичерпалися, наголошується в повідомленні Інституту.

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