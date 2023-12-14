Зеленський несподівано прибув на військову базу в Німеччині

Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини. Там він відвідає військову базу США у Вісбадені, звідки координується допомога партнерів Україні.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 14 грудня, несподівано прилетів у Німеччину.

Його літак приземлився в аеропорту Франкфурта-на-Майні, повідомила місцева поліція в соціальній мережі X. Звідти Зеленський одразу попрямував до міста Вісбаден - адміністративного центру землі Гессен. Про мету та програму візиту не повідомляється.

Згодом речник президента Сергій Никифоров розповів журналістам, що метою поїздки є "відвідання військової бази США у Вісбадені, звідки координується допомога партнерів".

Кількома годинами раніше Зеленський емоційно звернувся до лідерів Європейського Союзу, які на саміті в Брюсселі вирішують, чи відкривати офіційні переговори про вступ України в ЄС.

За даними джерел видання Politico, Зеленський хотів бути особисто присутнім на саміті, однак його вирішили не запрошувати, побоюючись реакції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який єдиний виступає проти відкриття переговорного процесу. Тому президент України звернувся онлайн до учасників саміту, які мусять ухвалювати рішення одноголосно.

Напередодні Зеленський був з візитом в Норвегії для участі в саміті "Північна Європа - Україна". Перед цим він відвідав Аргентину та США, де конгресмени від Республіканської партії затримують рішення про подальшу допомогу Україні.

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