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Володимир Зеленський під час виступу на саміті РЄ
Володимир Зеленський під час виступу на саміті РЄФото: Alastair Grant//AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Зеленський на саміті РЄ закликав посилювати ППО України

Максим Сидоржевський
1 год. тому

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Ради Європи у Рейк'явіку закликав надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, ракети та сучасні винищувачі.

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Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Ради Європи у Рейк'явіку наголосив на важливості "стовідсоткової єдності" у питанні протидії РФ у її війні проти українців та притягнення Росії до відповідальності.

Під час свого виступу на саміті по відеозв'язку ввечері у вівторок, 16 травня, він повідомив про результативну роботу української ППО під час масованого ракетного удару військ РФ в ніч на 16 травня. У командуванні Повітряних сил Збройних сил України, нагадаємо, повідомили, що були збиті всі ракети, якими РФ тоді атакувала Україну. Зеленський подякував партнерам за існуючу підтримку, але закликав надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, ракети та сучасні винищувачі. "100 відсотків має бути нашим еталоном. Ми маємо залишити нуль відсотків агресору. 100 відсотків успіху оборонних операцій - його гарантує зброя й навчання наших воїнів. Дякую всім, хто посилює нашу оборону!", - наводить його слова пресслужба Офісу президента України.

Зеленський також подякував Раді Європи за рішення про створення реєстру збитків, завданих Україні російською агресією. Це рішення, за його словами, наблизить створення повноцінного компенсаційного механізму щодо Росії за війну, яку вона розв'язала проти України.

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Крім того, він наголосив і на необхідності створення спецтрибуналу для РФ за злочин агресії, "щоб за терор відповіли ті, у чиїх головах цей терор і народився". "Впевнений, що й цей результат ми з вами дамо на сто відсотків. Європа очікувала саме таких часів - часів, коли лідери заради захисту Європи, заради наших із вами спільних цінностей діяли б у стовідсотковій єдності та зі стовідсотковими результатами", - заявив Зеленський.

У рамках саміту Ради Європи в Ісландії було створено міжнародний реєстр збитків, завданих Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ. Він покликаний дати змогу країнам Ради Європи спільно фіксувати збитки, завдані РФ, щоб створити основу для відновлення України.

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Топтема

Знищений війною Бахмут

На саміті РЄ створили реєстр збитків України від агресії РФ

Політика2 год. тому
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