Зеленський: На Харківщині лишились докази геноциду

204-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 15 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 14 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 15 вересня (час київський).

++10.16++

Американські сенатори Річард Блюменталь з Демократичної партії США та Ліндсі Грехем із Республіканської внесли черговий законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Водночас у Державному департаменті неодноразово виступали проти такого кроку, як і в Білому домі. Зокрема, 14 вересня речник Держдепу Нед Прайс повідомив на брифінгу, що з Конгресом США обговорюють кроки, які могли би привести до аналогічних визнанню спонсором тероризму втрат для РФ, але без "небажаних наслідків", які можуть супроводжувати рішення про надання цього статусу.

Читайте також: США не визнає РФ спонсором тероризму, Україна наполягатиме

++10.03++

Стефанчук у Німеччині закликав першими надати Україні танки

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який прибув до Німеччини для участі в конференції голів парламентів країн Великої сімки (G7), закликав Берлін відіграти провідну роль у постачанні Україні бойових танків.

Фото: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance

"Німеччина повинна відповідати своїй лідерській ролі та бути першою країною, яка постачатиме бойові танки", - сказав він. Голова українського парламенту додав, що така країна, як Німеччина, "не має чекати, що зроблять інші".

Стефанчук - не перший політик, який закликає до цього, але ФРН відхиляє прохання про танки для України. У Берліні кажуть, що не робитимуть цього в односторонньому порядку без консенсусу з партнерами.

Читайте детальніше: Стефанчук у Німеччині закликав стати першими, хто надасть Україні танки

++09.46++

Наближений до президента РФ Володимира Путіна російський бізнесмен Євген Пригожин стає "обличчям" війни проти України, йдеться у щоденному аналітичному огляді американського Інституту війни.

Так, низка російських "військових кореспондентів" схвально відгукується про дії Пригожина та навіть закликає призначити його міністром оборони РФ, критикуючи чинного голову відомства Сергія Шойгу.

Раніше в інтернеті з'являлися відео, на яких Пригожин вербує ув'язнених російських колоній у приватну військову компанію Вагнера для участі у війні в Україні.

++09.27++

Вночі були обстріли на околицях Миколаєва. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, детальна інформація уточнюється.

Також уночі РФ нанесла удар по інфраструктурному об'єкту в селі Чорноморка на Миколаївщині. Крім того, протягом ночі російська армія неодноразово наносила удари по території міста Очаків, зокрема, влучила по аквазоні.

Минулої доби під обстрілами опинилися станція Березнегувате, також Росія влучила по комбікормовому заводу в селищі. Внаслідок обстрілів села Широке 14 вересня зруйновані два житлові будинки. В селі Червона Долина росіяни влучили по сільськогоспдарських будівлях. Постраждалих унаслідок усіх цих атак не було.

++09.00++

Зеленський потрапив у ДТП

Автомобіль президента України Володимира Зеленського та машини супроводу зіткнулися з легковим авто в Києві, повідомив в ніч на четвер, 15 вересня, прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

"Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено", - написав він у Facebook. Водію легковика медики, які супроводжують Зеленського, надали невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці.

Вдень 14 вересня Зеленський перебував у Харківській області. У традиційному відеозверненні, оприлюдненому після новини про ДТП, президент сказав, що чекає в четвер "активного дня".

Читайте детальніше: Кортеж Зеленського зіткнувся з легковим автомобілем

++08.38++

Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Київському району Харкова. За попередніми даними мера міста Ігоря Терехова, руйнувань, постраждалих і жертв немає.

++08.16++

За уточненими даними, РФ била 14 вересня по Кривому Рогу ракетами "Кинджал" та "Іскандер", повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Усю ніч боролися з наслідками вечірнього ракетного удару. У Кривому Розі приборкували воду, яка розлилася після ракетної атаки по гідротехнічних спорудах міста. Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від одного до майже двох метрів. На цю хвилину його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він й далі падає. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу", - написав він у ранковому зведенні в соціальних мережах. Підтоплені 112 приватних будинків і подвір'їв. Люди евакуйовані. Пошкоджені кілька водоводів. У Софіївський громаді без води лишилися майже п'ять тисяч людей. Відновлювальні роботи тривають.

Вночі РФ п'ять разів обстрілювала Нікопольський район, але минулося без постраждалих. У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач, без світла залишились понад 700 родин. Сам Нікополь накривали вогнем чотири рази: атакували "Градами" та дроном-камікадзе. Пошкоджені 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та два місцеві підприємства.

++07.54++

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України (ЗСУ) 14 вересня знищили чотири російських військових літаки (три Су-25 і один Су-24М). Крім того, українська авіація нанесла 12 ударів по місцях зосередження сил і техніки РФ, вразила два взводних опорних пункти та чотири позиції зенітних ракетних комплексів, повідомляє генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні.

Щоб утримати захоплені території РФ намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях і переміщує резерви зі складу підрозділів третього армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку. Через порушення ЗСУ їхнього логістичного забезпечення, в російських підрозділів на передовій не вистачає окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та артилерії, кажуть в генштабі.

ЗСУ відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка. Генштаб повідомляє про знищення значної кількості військовослужбовців і військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії РФ на Бахмутському напрямку. Значні втрати не дозволяють їм продовжувати бойові дії, додають у зведенні.

Російські війська продовжують наносити удари по території України, в тому числі по помешканнях мирних громадян і об'єктах цивільної інфраструктури за допомогою авіації, ракет і обстрілів з РСЗВ. За минулу добу вони завдали вісім ракетних і 19 авіаційних ударів, а також здійснили 86 обстрілів з РСЗВ. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів у різних областях.

++07.29++

Зеленський: На Харківщині лишились докази геноциду РФ проти українців

Майже вся Харківська область деокупована: звільнені майже 400 населених пунктів зі 150 тисячами жителів, наголосив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, опублікованому в ніч на четвер. "Російська армія перебувала на Харківщині понад п'ять місяців. І за цей час окупанти навіть не намагалися щось зробити для людей. Тільки знищували, тільки забирали, тільки вивозили. Залишили по собі спустошені села, і в деяких з них немає жодного вцілілого будинку. Окупанти залишили школи, перетворені на смітники, і розбиті церкви, перетворені буквально на туалети", - сказав він. За його словами, правоохоронці вже отримують свідчення про вбивства, катування та викрадення людей окупантами. "Те, що світ побачив у Бучі, те, що ми побачили на деокупованій території Чернігівщини, Сумщини, те, що бачимо зараз ми з вами на Харківщині, - це докази геноциду проти українців. Докази того, що Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду", - наголосив Зеленський.

Говорячи, про вчорашні ракетні удари по Кривому Рогу, Зеленський звернувся російською: "Це ще одна причина, чому Росія програє. Програє не лише цю війну, а й саму історію. Історію пишуть люди, нелюди - ніколи. Ким ви залишитеся в історії? Усі ті, хто б'є цими ракетами, ті, хто прийшли на нашу землю. Слабаками. Ви - слабаки, які воюють з цивільними. Негідники, які, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись там здалеку. Терористами ви залишитесь, яких будуть соромитись їхні власні онуки". Зеленський вкотре зазначив, що здача російських солдатів у полон "гарантує їм збереження життя та відношення відповідно до всіх конвенцій". "Кожен російський солдат уже мав зрозуміти, що тільки в українському полоні ніхто не використовуватиме його як гарматне м'ясо в очевидно програшній для Росії війні", - сказав Зеленський.

Читайте також:На Харківщині фіксують воєнні злочини РФ проти мирного населення