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Володимир Зеленський під час виступу на саміті Ліги арабських держав
Володимир Зеленський під час виступу на саміті Ліги арабських держав Фото: SAUDI TV/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Зеленський: Деякі арабські лідери заплющують очі на війну РФ

Олександр Куницький
2 год. тому

Під час виступу на саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі лідери заплющують очі на вторгнення Росії. Потрібно чесно поглянути на війну, додав він.

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Президент України Володимир Зеленський звинуватив деяких лідерів в ігноруванні жахів російської війни. Про це він заявив під час виступу на саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії в п'ятницю, 19 травня.

"На жаль, у світі і тут, серед вас, є дехто, хто закриває очі на незаконні анексії та ув'язнення", - цитує його агенція AFP.

Зеленський закликав учасників саміту "чесно поглянути" на війну. Зокрема, він попросив вжити заходів для захисту української мусульманської громади в анексованому Росією Криму. "Крим першим постраждав від російської окупації, і досі більшість тих, хто піддається репресіям в окупованому Криму, є мусульманами. Навіть якщо тут, на саміті, є люди, які по-іншому бачать війну на нашій землі, називаючи її конфліктом, я впевнений, що ми всі можемо об'єднатися, щоб врятувати людей з кліток російських в’язниць", - наголосив він.

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Зеленський закликав долучитися до "формули миру"

Також під час свого виступу Зеленський закликав учасників саміту підтримати українську мирну ініціативу щодо припинення війни - "формулу миру". "Я запрошую всіх вас, хто поважає мир, долучитися до реалізації формули миру і таким чином зменшити ворожнечу, війни, страждання та зло. Росія слабка, ми її перемагали, коли в її руках було більше зброї. Її агресивність походить не від сили, а від розуміння того, що час імперій минув", - цитує його агенція Reuters.

Хорошим прикладом того, як українська "формула миру" може принести користь іншим Зеленський назвав "зернову угоду", завдяки якій Україна продовжує постачання в умовах війни, в тому числі до країн Ліги арабських держав. 

Кожному учаснику саміту президент пообіцяв надати текст "формули миру", і попросив їх працювати з Україною напряму без посередників.

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Саудівська Аравія готова стати посередником

Своєю чергою спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман аль Сауд заявив про готовність виступити посередником між Росією та Україною. "Ми підтверджуємо готовність Королівства продовжувати посередницькі зусилля між Росією та Україною, а також підтримувати всі міжнародні зусилля, спрямовані на політичне вирішення кризи таким чином, щоб це сприяло досягненню безпеки", - сказав він на саміті. Торік він уже виступив посередником між Росією та Україною: тоді вдалося звільнити з російського полону 10 військових з різних країн. 

Зеленський присутній на саміті Ліги арабських держав як почесний гість на запрошення короля Саудівської Аравії Салмана. Це перший візит Зеленського до Саудівської Аравії. Лідери саміту здебільшого притримуються нейтралітету щодо вторгнення Росії в Україну, а багато з присутніх підтримує теплі стосунки з Москвою, зауважує агенція Associated Press. Зокрема, сирійський президент Башар Асад, який приїхав вперше за 12 років.

Нагадаємо, цього року Саудівська Аравія пообіцяла надати Україні 400 мільйонів доларів допомоги та проголосувала за резолюції Організації Об'єднаних Націй, які закликають Росію припинити вторгнення та утриматися від анексії української території. Водночас вона чинить опір тиску США щодо збільшення видобутку нафти задля зменшення доходів РФ.

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