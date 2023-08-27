Зеленський: Ми готові воювати "в довгу" за умови

Перехід війни на територію РФ може залишити Україну без підтримки партнерів, а питання "демілітаризації Росії" можна вирішити політично, якщо вийти на адмінкордон з Кримом, каже Володимир Зеленський.

Україні треба "подорослішати" і знати, що в якийсь момент вона може залишитись без котрогось з партнерів чи й сама, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук, оприлюдненому в неділю, 27 серпня.

"В той чи інший момент Україна може бути сама сама. В той чи інший момент, якийсь партнер може відколотися через якісь внутрішні процеси, або через політику внутрішню, або навіть через вибори. Все може бути. І тому треба подорослішати всім", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо претензій України до партнерів.

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Зеленський: Готові воювати "в довгу" як Ізраїль

Президент також не погодився з ведучою, що запрошення України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) означатиме "перемогу у війні". Так, його запитали, чи має країна "план Б", якщо на саміті у Вашингтоні наступного літа не отримає запрошення. "Тоді через рік. Але якщо запросять, що зміниться у нас в державі? Якщо візьмуть, тоді так. Запрошення - це ще не все, але це дуже-дуже близько", - відповів він.

На запитання про те, чи готова Україна "воювати в довгу", Зеленський відповів ствердно, але додав, що за умови, якщо мінімізує кількість жертв. Як приклад, він навів Ізраїль. "Ізраїль воює. Дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати в довгу, не втрачаючи людей. Ось так може бути".

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"Війна на території Росії - ризик залишитись самими"

Президент також сказав, що в майбутньому Україна, швидше за все, матиме угоду зі США на кшталт "ізраїльської моделі", за якою отримуватиме зброю та технології.

Потенційний перехід війни на територію Росії він назвав "великим ризиком, що ми точно залишимось самі".

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Росію можна "політично дотиснути" біля Криму

Зеленський також підтвердив свою заяву про те, що не обов'язково потрібно говорити про військову деокупацію анексованого Росією Криму.

Він пояснив це так: "Менше жертв. Якщо ми будемо на адміністративних чи умовних кордонах з Кримом, я в вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Я вважаю, що це було би краще. Я думаю перш за все про тих, хто буде це виконувати”.

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