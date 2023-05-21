Зеленський: Маємо не допустити реваншу тоталітаризму

У День пам'яті жертв політичних репресій Володимир Зеленський вказав на важливість відновлення миру й знешкодження "держави-терориста - Росії", а також притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті жертв політичних репресій вшанував пам'ять жертв Великого терору 1937-38 років. Як повідомляється на сайті глави держави в неділю, 21 травня, від імені Зеленського було встановлено кошик квітів до пам'ятника репресованим на в'їзді до Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили", а також вінки до братської могили та пам'ятного знака польських поховань на території заповідника.

Сфабриковані мотиви затримань, жорстокі тортури і смертні вироки, які ухвалювали переважно без слідства і суду трійки НКВС, "дитячі ГУЛАГи" - усе це докорінно суперечить нормальній людській природі та принципам цивілізованої світобудови, зазначив Зеленський. Він також наголосив, що багатонаціональні поховання жертв сталінських репресій на території Биківнянського лісу в Києві та сотні подібних місць у всіх регіонах України є невід'ємною категорією національної пам'яті українського народу, а також меморіальними об'єктами міжнародного значення.

Зеленський про важливість недопущення реваншу тоталітаризму

Крім того, президент України вказав на важливість недопущення реваншу тоталітаризму. "Маємо робити все, щоб гарантувати недопущення реваншу тоталітаризму, забезпечити консолідацію зусиль міжнародної спільноти у справі відновлення й збереження миру, колективної безпеки та гуманізму, знешкодження держави-терориста - Російської Федерації, забезпечення справедливого суду й відповідальності для злочинців", - наголосив Зеленський.

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"Вічна та світла пам'ять жертвам політичних репресій. Вічна шана кожному й кожній, хто захищає Україну. Завжди пам’ятатимемо тих, хто віддав своє життя, звільняючи українську землю від російських загарбників", - додав глава української держави.

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Нагадаємо, раніше цього дня Зеленський узяв участь у саміті Великої сімки (G7), де провів низку зустрічей на полях заходу.