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ПолітикаУкраїна

Зеленський: Лукашенко вибачався за вторгнення з Білорусі

Анастасія Шепелева
6 січня 2025 р.

Зеленський розповів про розмову з Лукашенком, яка відбулася у перші дні повномасштабної війни - після вторгнення військ РФ в Україну з території Білорусі.

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Олександр Лукашенко
Правитель Білорусі Олександр ЛукашенкоФото: Bianca Otero/ZUMAPRESS/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у перші дні повномасштабної війни РФ проти України правитель Білорусі Олександр Лукашенко вибачився перед ним за те, яку роль його країна зіграла у російському вторгнення. Частина військ РФ, нагадаємо, вторглася в Україну з території Білорусі, також звідти велися обстріли.

"Я говорив з Лукашенком телефоном, і він вибачався, він казав, що "це не я, з моєї території пускали ракети, і пускав (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін". Це його слова, у мене є свідки. (...) Він казав: "Ти повір, Володю, це не я, я не контролюю, це просто ракети, це Путін", - заявив Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, яке було оприлюднене у неділю, 5 січня.

У відповідь Зеленський, за його словами, заявив, що Лукашенко - "такий самий убивця", як і президент РФ. За словами глави держави, правитель РБ намагався донести, що "не можна воювати з росіянами".

"Я йому сказав: "Ми ніколи не воювали. Війна, ракети прилетіли з твоєї землі, з Білорусі. Як ти допустив?". А він: "Ну добре, відповідай у відповідь". Він мені каже: "Вдар по нафтопереробному заводу, ти ж знаєш, як багато він для мене значить", - переказав президент діалог з Лукашенком. Він додав, що йшлося про Мозирський НПЗ у Білорусі.

Раніше про діалог з Лукашенком на початку повномасштабної війни Зеленський не розповідав.

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