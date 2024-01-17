Зеленський: Людей не вистачає, бо РФ мобілізує "трупів"

Президент України Володимир Зеленський знову повторив свій заклик до українських чоловіків мобілізаційного віку за кордоном повернутися в Україну.

На полях Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі іноземні журналісти запитали Зеленського, наскільки в Україні гостра проблема з нестачею військовослужбовців і чи намагатиметься вона повертати чоловіків з іноземних держав.

Президент відповів, що перебування українських чоловіків призовного віку за кордоном - це "питання закону і справедливості". "Якщо ти мобілізаційного віку, згідно українського закону ти маєш бути в Україні. І далі ти будеш або воювати, або не воювати, а працювати. В Україні не можна просто дихати повітрям, бо ми - у війні. Тому ти або працюєш, або ти воюєш, бо зарплата одного військового - це податки шести-восьми людей", - сказав він, нагадавши, що підтримка західних партнерів не йде на зарплати військовим, це є виключно питанням платників податків.

Щодо нестачі військових президент продовжив: "Завжди людей не вистачає, бо ми боремось проти РФ, яка не рахує людей. Вона може мобілізовувати своїх людей, бо вона мобілізує трупи. Вони знають, що вони мобілізують, вибачте, трупи. Вони мобілізують м'ясо. Їм все одно, чи повернеться ця людина, чи ні. А нам не все одно".

Зеленський додав, що питання не в тому, що Україна в чотири рази менша за населенням, ніж Росія. За його словами, навіть якби вона була так ж чисельна, то "не кидала б людей під танки як м'ясо", бо поважає їхні життя та права. "Тому завжди буде не вистачати людей проти тієї держави, яка тримає людей як рабів і кидає їх під танки", - сказав він.

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Зеленський про дефіцит зброї

Зеленського також запитали, чому Україна за два роки не наростила виробництво власної зброї.

Він відповів, що країна відновила виробництво артилерійських боєприпасів калібру 122 і 125-мм, тоді як для 155-мм "довго пробивала" ліцензії однієї з держав НАТО і виходить на виробництво. Також він вкотре запевнив, що цього року Україна виробить понад мільйон дронів. "Ми будемо все це робити, коли отримаємо ліцензії, ко-продакшн і так далі", - сказав президент, але додав, що цього недостатньо.

Він звернув увагу на глобальний дефіцит озброєнь: "Продакшн усіх світових компаній, які генерують сьогодні, наприклад, виробництво артснаряду 155-го калібру - недостатній, щоб забезпечити війну артилерією в Україні. У світі немає об'єму виробництва артилерії достатнього, щоб українська армія витримувала війну з російською армією. Світ в цілому не готовий до повномасштабної війни", - зауважив Зеленський.

За його словами, так само й Росії не вистачає власного виробництва, і тому вона бере снаряди в Північної Кореї - більше мільйона. "Це перший крок. Але є й другий крок - уже "червоні лінії". Це ракети. У нас була північнокорейська ракета, яка летіла на цивільних людей не на фронті, люди загинули".

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