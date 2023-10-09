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Зеленський критикує роль Ірану у війні в Україні та Ізраїлі

Ольга Журавльова
9 жовтня 2023 р.

Є терористична організація, яка напала на Ізраїль, а є терористична держава, яка напала на Україну - порівняв Зеленський напади на Ізраїль та Україну. Він закликав Захід до єдності у протидії глобальним викликам.

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Парламентською асамблеєю НАТО
Парламентською асамблеєю НАТОФото: Liselotte Sabroe/AP Photo/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський порівняв напад палестинського радикального руху ХАМАС на Ізраїль із вторгненням Росії в Україну і розкритикував позицію Ірану у зв'язку з обома конфліктами.

"Ніхто й ніколи не зможе забути те, що терористи зробили в Ізраїлі. Тисячі ракет проти мирних міст. Розстріли людей просто в машинах на дорогах. Чоловіків і жінок, дітей. Нікого не жаліли. Вулиці, що залиті кров’ю. Заручники", - сказав Зеленський у понеділок, 9 жовтня, під час онлайн-виступу на Парламентській асамблеї НАТО в Копенгагені. 

Він провів паралелі із звірствами військ РФ у Бучі. "Однакове зло. І лише одна відмінність: там - терористична організація, яка вдарила по Ізраїлю, тут - терористична держава, яка вдарила по Україні", - заявив український лідер.

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Він назвав небезпечними тенденціями підтримку у РФ та Ірані дій ХАМАСу. "Іран не може сказати, що він не має нічого спільного з тим, що відбувається в Україні, якщо він продає "шахеди" Росії. Іран не може сказати, що він не має нічого спільного з тим, що відбувається в Ізраїлі, якщо його офіційні особи заявляють про підтримку того, що відбувається в Ізраїлі", - цитує слова президента його сайт.

Зеленський закликав Захід до єдності

Володимир Зеленський відтак закликав світову громадськість "бути максимально активними" заради глобальної єдності. "Не час іти з міжнародної арени у внутрішні чвари. Не час ізолюватися. Не час відмовчуватися чи вдавати, ніби терор десь на одному континенті не впливає на глобальні справи", - сказав він.

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Офіційний Іран раніше у понеділок відкинув звинувачення у причетності до нападів ХАМАСу на Ізраїль. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що немає жодних доказів того, що за останніми атаками стоїть Тегеран, але він сказав, що між Ізраїлем і ХАМАСом існують давні зв'язки.

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