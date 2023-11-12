Зеленський: Із Сектора Гази вивезли 214 українців

Станом на вечір 11 листопада з Сектора Гази евакуювали 214 українців. 145 з них вже прибули до Кишинева.

Із Сектора Гази станом на суботу, 11 листопада, вдалося евакуювати 214 українців, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Буквально весь день триває ця робота. Майже щогодини змінюється кількість тих, кого вдалося врятувати. Уже 214 наших людей. Також допомагаємо жителям Молдови. Очікуємо, що це число зросте", - сказав він.

Пізніше у Головному управлінні розвідки міноборони України (ГУР МО) повідомили, що до Кишинева прибули 155 людей, яких евакуювали з Сектора Гази. Серед них 145 громадян України, дев'ятеро громадян Молдови та один палестинець, ідеться у Telegram-каналі відомства. Більшість українців, за даними ГУР МО, повернуться до України.

"Операція з порятунку наших співгромадян на Близькому Сході триває", - наголошують у ГУР.

Кількість українців у Газі є невідомою

Точної статистики, скільки громадян України перебуває в Секторі Гази, немає. За словами посла України в Каїрі Миколи Нагорного, йдеться про кілька сотень, або навіть понад тисячу людей. Про це він розповів у інтерв'ю DW. Станом на 19 жовтня цього року до числа охочих залишити Газу записалось 308 громадян України.

"В основному це жінки, які одружилися з палестинцями, та їхні діти. З цих 308 осіб фактично половина - незадокументовані. Тобто у них або паспорти закінчилися, або їх взагалі не було, якщо говорити про дітей (...).", - розповідав Нагорний та зазначав, що українські дипустанови допомагатимуть тим, хто є громадянином України чи має право ним стати, щоб евакуювати їх.