Зеленський: Вклад США в оборону України гарантує безпеку

Президент України відзначив промову Джо Байдена в Овальному кабінеті, присвячену, зокрема, війні Росії проти України. Він запевнив, що внесок США в оборону України є гарантією безпеки для всього світу.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 20 жовтня, подякував лідеру США Джо Байдену за потужну промову, присвячену ескалації в Ізраїлі та війні Росії проти України.

"Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам - демократію. Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок, ґрунтований на правилах, мають завжди перемагати", - написав Зеленський у своєму акаунті в соцмережі Х.

Він зазначив, що спільна мета України і США - захистити вільний спосіб життя для народів та наголосив, що світ, а особливо країни, що протистоять агресії та тероризму, розраховує на лідерство Сполучених Штатів в збереженні спільної свободи.

"Непохитна двопартійна підтримка України в Сполучених Штатах дуже надихає всіх наших воїнів і весь наш народ. Інвестиція США в оборону України гарантує довгострокову безпеку для всієї Європи та світу", - зазначив Зеленський.

Зеленський: Цей час для єдності та рішучості

Крім того, український лідер відзначив промову очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) 19 жовтня. "Я ціную сильні слова Урсули фон дер Ляєн у її вчорашній промові: "Вкрай важливо, щоб ми прискорили шлях України до перемоги. Друзі, Україна переможе!" - написав Зеленський.

Він додав, що настав час для єдності та рішучості, час, коли варто "не відступати, а, навпаки, подвоїти зусилля" для захисту життя, свободи та міжнародного порядку, основаного на правилах.

"Диктатори й терористи можуть думати, що вони здатні знищити вільні нації або перечекати нашу рішучість захищатися. Насправді вони сильно помиляються. Ми стоятимемо твердо й упевнено стільки, скільки буде потрібно для нашої перемоги", - запевнив Зеленський.

Саміт США-ЄС у Вашингтоні

20 жовтня в Білому домі відбудуться переговори лідера США з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Ради ЄС Шарлем Мішелем. Зустріч буде присвячена конфлікту в Газі та повномасштабній війні Росії проти України, пише dpa.

Крім того, на порядку денному переговорів - співпраця у сфері нових технологій, включно з цифровою інфраструктурою і штучним інтелектом, а також питання торговельної політики, зокрема спірні моменти щодо угоди про мінерали для автомобільних акумуляторів й спеціальні тарифи США на імпорт сталі та алюмінію.

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