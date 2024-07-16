Зеленський пропонує позбавляти держнагород за підтримку РФ

Президентом України ініційований законопроєкт, який, за його словами, здатен відновити справедливість в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців.

Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення державних нагород у разі популярізації або пропаганди Росії чи вчинення інших протиправних дій проти України. Про це Зеленський повідомив у Telegram у вівторок, 16 липня.

"Мною ініційовано законопроект, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців", - пояснив він.

"Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі Героя України, ордени "За заслуги" та інші, але обрав для себе не Україну - обрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території (...) Вони заслуговують тільки на одне "звання": зрадники. А "нагородою" їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України", - зазначив Зеленський.

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За його словами, ідеться про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України. Законопроєкт може бути розглянутий найближчим часом.