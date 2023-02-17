Зеленський і Рютте обговорили спецтрибунал для РФ (онлайн)

Під час візиту до Києва прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте 17 лютого президент України Володимир Зеленський обговорив з ним перспективи створення в Гаазі спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 17 лютого.

++16:44++

Латвія передаватиме Україні конфісковані в п'яних водіїв машини

Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України. Вони передбачають можливість безкоштовної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України. Зокрема, тепер Україні зможуть передавати автівки, конфісковані у нетверезих латвійських водіїв, повідомляє місцеве видання Delfi.

Президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю DW To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку чи розібравши на запчастини, однак ми бачимо, що у нинішніх умовах вони були би корисною підтримкою для народу України", - заявив 16 лютого представник комісії з оборони, внутрішніх справ та перешкоджання корупції Раймонд Бергманіс.

++16:23++

Зеленський і Рютте обговорили в Києві створення у Гаазі спецтрибуналу для РФ

Під час візиту до Києва прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте президент України Володимир Зеленський обговорив з ним перспективи створення в Гаазі спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ. "І ми очікуємо, що найближчим часом будуть рішення", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з Рютте.

++16:10++

По Україні пролунали сигнали відбою повітряної тривоги. Наразі вона триває в Харківській та Миколаївській області.

++15:48++

По всій території України знову оголошена повітряна тривога.

++15:34++

Обмін полоненими: Росії видали ще одного священика УПЦ (МП)

Україна видала Росії священика Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) у рамках обміну 16 лютого. Про це сьогодні повідомив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.

Заборона Московського патріархату в Україні: за і проти To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

За даними джерел "Української правди", Росії видали настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії Миколу Зірку, якого напередодні засудили до семи років позбавлення волі за колабораціонізм, зокрема, заклики до парафіян взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" за "приєднання" Донеччини до РФ.

Це вже другий відомий випадок видачі Росії в рамках обміну священиків УПЦ (МП).

++15:06++

21 лютого в штаб-квартирі НАТО пройде тристороння зустріч генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, верховного представника Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Жозепа Борреля і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Про це повідомляється на сайті альянсу.

++14:44++

НАТО уважно стежить за посиленням та зміцненням, за оцінками Альянсу, взаємодії між Китаєм і Росією, заявив генсек організації Єнс Столтенберг.

"Ми бачимо, що вони більше працюють разом, вони проводять спільні навчання, у них є спільні військово-морські та повітряні патрулі", - сказав він журналістам перед початком Мюнхенської конференцію з безпеки.

++14:23++

Майже у всіх регіонах України оголошено відбій порвітряної тривоги. Небезпека повітряного удару наразі зберігається у Сумській, Луганській областях та в Криму.

++13:43++

На всій території України оголошена повітряна тривога.

++13:30++

Захід плечем до плеча стоїть з Україною і стоятиме до кінця війни, заявив президент Франції Еммануель Макрон в коментарі журналісту DW в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, яка відкривається в п'ятницю, 17 лютого.

Цьогоріч головні теми заходу - допомога Києву та роль Заходу у новому світі.

++13:05++

В Україну прибув прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він вже вшанував пам’ять загиблих захисників України біля Стіни пам’яті Михайлівського монастиря, повідомляє нідерландське медіа NOS.

Пізніше Рютте зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

У липні 2022 року Рютте вже відвідував Київ.

++12:55++

Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України у Гаазі розпочне роботу у липні. Про це повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на прес-конференції у Брюсселі, передає кореспондентка DW.

Створення центру у Гаазі анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. За її словами, він координуватиме збір доказів і буде включений до спільної слідчої групи, яку підтримує агентство Євроюст.

++12:45++

У Бундесвері показали, як українські військові опановують роботу з зенітно-ракетними комплексами Patriot. З 31 січня вони вчаться тактично управляти станцією керування вогнем, пусковими установками, а також обслуговувати та ремонтувати систему. Навчання відбувається шість днів на тиждень.

За словами німецького офіцера, які наводяться в публікації на сайті Бундесверу, мотивація військових ЗСУ висока, адже "всі знають, про що йдеться". Після завершення навчання особового складу Patriot доставлять в Україну.

Фото з тренувань військових ЗСУ також опублікувала пресслужба міноборони Україні в Telegram-каналі.

++12:30++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приїде на засідання Ради ЕС із закордонних справ, яке відбудеться у Брюсселі у понеділок, 20 лютого, повідомляє кореспондентка DW із посиланням на високопосадовця ЄС. Раніше Кулеба брав участь у засіданнях Ради тільки по відеозв’язку.

У Брюсселі наголошують, що його особиста участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС - це важливий сигнал перед річницею повномасштабного російського вторгнення в Україну.

++11:45++

США не суперечитимуть рішенням Києва атакувати російські військові об'єкти в Криму, який є територією України. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-дискусії, організованої Фондом Карнегі, повідомляє "Укрінформ".

"Я не оцінюватиму наперед, де українці вирішать воювати або яке рішення ухвалять щодо Криму в короткостроковій, середньостроковій чи довгостроковій перспективах, але ми визнаємо Крим - це Україна",- зазначила заступниця держсекретаря.

За її словами, російська окупаційна влада після захоплення Криму одразу вдалася до масових порушень прав людини, переслідування кримських татар та інших, хто не погоджувався з окупацією. Крім того, Росія перетворила півострів на велику військову базу, яка була використана для масштабного наступу на решту територію України, додала Нуланд. Тож, за її словами, військові бази РФ у Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ.

++11:30++

В Києві 17 лютого відновили роботу чотири трамвайних та 19 тролейбусних маршрутів, повідомили в КМДА. Раніше до роботи повернулися 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів.

Нагадаємо, що через дефіцит електроенергії останнім часом маршрути електричного наземного транспорту у Києві обслуговували автобуси.

++11:00++

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання, повідомляє НЕК "Укренерго". Для генерації електроенергії працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Переважно у денні години активно працюють електростанції з відновлюваних джерел енергії. Імпорт електроенергії незначний в результаті стабілізації електропостачання в країні, повідомили у компанії.

У зв'язку з цим і 17 лютого ліміти споживання відсутні, зазначили в "Укренерго". Водночас, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуються в Одесі. "В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Внаслідок збільшення активності бізнесу споживання Одеси зростає. Для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень", - йдеться у повідомленні "Укренерго" в Telegram.

Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, у п'ятницю, 17 лютого, та у вихідні енергосистема України працюватиме з резервом потужності. "За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, сьогодні та у вихідні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності", - повідомляється в Telegram-каналі міністерства енергетики України.

++10:20++

За час війни проти України втрати серед російських військових та найманців, ймовірно, складають 175-200 тисяч людей. Ймовірно, з них близько 40-60 тисяч - загиблі військові та найманці, повідомляється в огляді британської розвідки, опублікованому в Twitter міністерства оборони країни.

"За сучасними стандартами, ці цифри відображають високе співвідношення загиблих до поранених. Це майже напевно пов'язано з вкрай примітивним медичним забезпеченням більшої частини сил", - йдеться в огляді розвідки міноборони Великобританії.

Аналітики розвідки зазначають, що кількість втрат значно зросла з вересня 2022 року, коли в РФ була запроваджена "часткова мобілізація". Найбільших втрат російським силам, скоріше, завдає артилерія, вважають вони.

Водночас рівень втрат серед сил ПВК "Вагнера", до якої входить велика кількість найманців із лав засуджених, ймовірно, сягає 50 відсотків, йдеться у огляді розвідки.

++10:00++

Російські війська навряд чи захоплять Бахмут, що на Донеччині, до річниці повномасштабного вторгнення в Україну - 24 лютого, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW). Як наголошують аналітики ISW, схоже, що російські війська не прискорюють темпи просування поблизу міста.

"Українські сили завжди можуть вирішити, що втрати, пов'язані з утриманням Бахмута, занадто високі, і добровільно вийти з міста, хоча українські сили і керівництво продовжують показувати, що вони мають намір утримувати його", - зауважують аналітики.

Натомість, на їхню думку, війська РФ можуть здійнити ще одну серію ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій Україні, "щоб відзначити символічну річницю, оскільки реальні військові успіхи і далі вислизають від російських військових".

++08:50++

Під нічний обстріл військ РФ потрапили два райони Харкова - Київський та Основ‘янський, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"В обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило. За даними ДСНС пошкоджено дві нежитлові будівлі", - написав він у Telegram.

++08:25++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

За минулу добу війська РФ випустили по території України 41 ракету різних типів, п’ять з них - перероблені С-300 - по Харкову. 16 ракет було збито. Крім того, війська завдали 24 авіаційних ударів та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Основні зусилля війська РФ наразі зосереджують на веденні наступальний дій на п'яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження військових і техніки Р, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження військових РФ, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, дві позиції зенітно-ракетних комплексів, склад боєприпасів, та два інших об'єкти, йдеться у повідомленні.

Окрім того, у генштабі зафіксували, що до тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів.

Водночас у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області було виявлено роботу додаткової вежі мобільного зв’язку, встановленої російською. За допомогою неї російські спецслужби мають можливість прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM операторів, зазначають у генштабі.

"Щоб поповнювати втрати в живій силі, противник різними способами заманює до лав російських окупаційних військ різні категорії суспільства, зокрема так званих "гастарбайтерів". Так, нещодавно, нашим захисникам, які тримають оборону у Волноваському районі Донецької області, здався у полон один із таких заробітчан", - також зазначається в повідомленні генштабу ЗСУ.

++07:50++

У Бахмуті на Донеччині, який вже тривалий час є однією з найгарячіших точок на лінії бойових дій, досі залишаються близько шести тисяч цивільних людей. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Бахмут. Лише за сьогодні там загинули п'ятеро цивільних, дев'ять - поранено. В місті йдуть важкі бої. Ворожа артилерія працює по житлових кварталах. Щиро кажучи, мене дуже дивує, що там досі роблять шість тисяч цивільних. Саме стільки людей залишаються в місті за останніми даними", - написала вона у Telegram увечері 16 лютого.

Вона закликала людей негайно евакуюватися з міста. За словами Верещук, люди, залишаючись у шцьому місті, не лише наражають на небезпеку себе і близьких, а й створюють ризики для всіх, хто намагається надати їм допомогу - військивм, поліції, волонтерам.

"По-третє, ви заважаєте нормально працювати в місті нашим силам оборони та безпеки. Позаяк вони змушені постійно зважати на вашу безпеку", - написала Верещук.

++07:25++

Війська РФ увечері 16 лютого завдали чергових ударів по Харкову. За попередньою інформацією, вони обстріляли місто ракетами С-300. Під прицілом вкотре опинилися об’єкти інфраструктури, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.