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Зеленський і Рютте обговорили гарантії безпеки і ППО

Максим Сидоржевський
3 год. тому

Володимир Зеленський під час розмови з нідерландським прем'єром Марком Рютте передав йому актуальні оборонні потреби української армії.

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Володимир Зеленський і Марк Рютте
Володимир Зеленський (ліворуч) і Марк Рютте під час зустрічі у Гаазі у травні 2023 рокуФото: Yves Herman/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 серпня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. "Дякую за приєднання Нідерландів до Спільної декларації про підтримку України країн G7. Обговорили майбутні двосторонні гарантії безпеки в межах цієї декларації, основою яких має стати ключова роль Нідерландів у коаліції винищувачів", - написав за підсумками розмови український президент у Telegram.

Він також додав, що розповів Рютте про ситуацію на полі бою, й "передав актуальні оборонні потреби", зокрема в артилерії, у бронетехніці та в системах ППО для захисту інфраструктури Чорноморської зернової ініціативи.

Обидва лідери також обмінялися "позитивними оцінками" зустрічі радників у Саудівській Аравії та обговорили наступні кроки з підготовки Глобального саміту миру, додав Зеленський.

Натомість Марк Рютте після розмови з Зеленським написав у Twitter, що привітав його з "успішною" мирною конференцією у Саудівській Аравії та наголосив на важливості продовження діалогу про мир у складі цієї "широкої групи" країн.

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"Я наголосив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну, і що, зокрема, зараз ми вивчаємо, що ще ми можемо зробити для зміцнення української протиповітряної оборони. Один із способів, яким ми допомагаємо, це робота з нашими партнерами над підготовкою українських пілотів для польотів на винищувачах F-16", - написав, зокрема, Рютте.

Нагадаємо, за підсумками дводенної конференції у саудівському місті Джидда минулого тижня представники понад 40 країн-учасниць погодилися, зокрема, що в основі будь-якої мирної угоди має бути "повага до територіальної цілісності та суверенітету України", а також дотримання принципу верховенства Статуту Організації Об'єднаних Націй. Водночас учасники конференції домовились створити робочі групи для обговорення плану припинення війни Росії проти України, запропонованого Києвом.

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