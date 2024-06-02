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КонфліктиУкраїна

Зеленський і Остін обговорили оборонні потреби Києва

Євгенія Наконечна
2 червня 2024 р.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США в кулуарах конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

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Президент України Володимир Зеленський з міністром оборони США Ллойдом Остіном на безпековому форумі в Сінгапурі
Президент України Володимир Зеленський з міністром оборони США Ллойдом Остіном на безпековому форумі в СінгапуріФото: Presidential Office of ukrainian president

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 2 червня, провів переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном в кулуарах безпекового форуму "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі. Розмова тривала годину і відбулась перед виступом Зеленського на форумі, повідомляє агенція Reuters.

Остін під час зустрічі поінформував Зеленського про військову допомогу Вашингтона Києву і "підтвердив прихильність США збереженню сильної підтримки", повідомив представник Пентагону на умовах анонімності Reuters. "Обидва лідери пообіцяли і надалі зміцнювати стратегічне оборонне партнерство між Сполученими Штатами та Україною", - додав він.

Президент України натомість повідомив, що під час зустрічі подякував адміністрації американського президента Джо Байдена за ухвалення рішення щодо "захисних ударів американською зброєю по території ворога для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій". За його словами, під час зустрічі з Остіном обговорили оборонні потреби України, посилення української системи ППО, коаліцію F-16 та підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Автор плану припинення війни в Україні приїде на "саміт миру"

У соціальній мережі X Зеленський повідомив, що також зустрівся з новообраним президентом Індонезії Прабово Субіанто, делегацією Конгресу США та президентом Східного Тимору Жозе Рамушем-Ортою. Він повідомив, що Рамуш-Орта погодився взяти участь у мирному саміті, запланованому на середину червня у Швейцарії. На минулорічному "Діалозі Шангрі-Ла" Прабово запропонував індонезійський план припинення війни в Україні.

Київ може бити західною зброєю по РФ

Нагадаємо, 30 травня видання Politico, посилаючись на трьох американських посадовців, повідомило, що Адміністрація президента США таємно надала Україні дозвіл завдати удари по території Росії з використанням наданої Америкою зброї, але винятково в районі Харківщини. 

Пізніше директор з питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер пояснив, що рішення США дозволити Києву удари американською зброєю по території РФ стосується всього регіону на півночі України.

31 травня стало відомо, що федеральний уряд Німеччини слідом за США надав Україні дозвіл використовувати передане Берліном озброєння також і для ударів по військових цілях в Росії.

Чи дозволять ЗСУ бити по території Росії західною зброєю?

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