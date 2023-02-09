Зеленський і Макрон разом поїдуть у Брюссель (онлайн)

Президент України Володимир Зеленський виступить із промовою перед депутатами Європарламенту у Брюсселі. Перед цим він візьме участь у саміті глав держав та урядів країн Євросоюзу. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 9 лютого.

++10:30++

Країни-члени ЄС повинні спільно купувати зброю та боєприпаси для України, заявила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас журналістам перед самітом ЄС у Брюсселі, повідомляє Reuters. "Дуже важливо, щоб ми прискорили військову допомогу Україні", - зазначила вона.

+10:00++

Російські війська почали великий наступ у Луганській області, вважають в американському Інституті вивчення війни ISW. Темпи російських операцій уздовж лінії Сватове-Кремінна на заході регіону помітно зросли за останній тиждень, йдеться у звіті аналітиків за 8 лютого.

++09:00++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Війська РФ, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області України, продовжують зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки і Вугледара. В ході цих дій вони активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Протягом доби війська РФ завдали трьох ракетних та 45 авіаційних ударів, внаслідок чого загинули три цивільні людини, ще три - зазнали серйозних поранень. Окрім того, війська РФ здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині, йдеться у зведенні.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження російських військових та їхньої техніки та трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Українські артилерійські та ракетні підрозділи уразили два пункти управління та три райони зосередження військових РФ, три позиції зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів, повідомляє генштаб ЗСУ.

++08:30++

Великобританія протягом 2023 року надасть Україні військову допомогу на суму щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (понад 2,7 мільярда доларів). Це зафіксовано у підписаній між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком декларації.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, слова якого наводить пресслужба його Офісу, пакет включатиме "потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї", а також підготовку українських пілотів. Загалом протягом 2023 року Лондон зобов'язався підготувати вдвічі більше військових Збройних сил України, ніж минулого року, уточнили в пресслужбі Даунінг-стріт.

Крім того, британський прем'єр пообіцяв пришвидшити постачання в Україну різних видів озброєння, зокрема танків Challenger, які "потрібні вже наступного місяця, щоб захищати Україну".

++07:45++

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону. "Шана Україні та її народу. Шана вам, дорогий Володимире, за вашу мужність і самовідданість", - написав він у Twitter.

Зеленський, своєю чергою, присвятив орден українському народу і подякував Макрону за підтримку. Орден Почесного легіону – найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент за військові або цивільні заслуги.

++07:25++

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон разом полетять з Парижа до Брюсселя на саміт глав держав і урядів ЄС, повідомляє AFP з посиланням на Єлисейський палац.

Напередодні, 8 січня, Зеленський здійснив другий закордонний візит з початку повномасштабного вторгення РФ в Україну. Він відвідав Лондон, де зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, а потім - Париж, де провів переговори з Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Сьогодні, 9 лютого, Зеленський виступить із промовою перед депутатами Європарламенту у Брюсселі, повідомляє агентство dpa. Перед цим він візьме участь у саміті глав держав та урядів країн Євросоюзу.