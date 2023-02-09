Зеленський і Макрон прибули до Брюсселя (онлайн)

Президент України Володимир Зеленський виступить із промовою перед депутатами Європарламенту у Брюсселі. Перед цим він візьме участь у саміті глав держав та урядів країн Євросоюзу. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 9 лютого.

++12:30++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) перед початком саміту глав держав та урядів країн ЄС у Брюсселі вкотре наголосив, що Євросоюз підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, повідомляє dpa.

Шольц зазначив, що зустріч є нагодою "ще раз надіслати цей сигнал єдності, солідарності та показати, що ми продовжуватимемо підтримку України у захисті її незалежності та цілісності стільки, скільки буде потрібно".

Канцлер ФРН наголосив, що з усіх держав ЄС Німеччина є країною, яка надає Україні "найбільшу фінансову та гуманітарну підтримку, а також найбільш конкретну підтримку, коли йдеться про постачання зброї".

++11:45++

Погода продовжує відігравати значну роль у перебігу війни Росії проти Україні. Через те, що земля замерзла, за останні тижні умови пересування по місцевості у східній Україні, ймовірно, мало змінилися. Та підвищення температури і танення снігу на наступному тижні, яке прогнозують синоптики, ймовірно, погіршить умови для пересування по всій території Донбасу. Про це йдеться у щоденному аналізі британської розвідки, опублікованому в Twitter міністерства оборони країни.

В середині та кінці березня умови пересування місцевістю, ймовірно, будуть найгіршими, зазначають у розвідці. "Командири з обох сторін, найімовірніше, намагатимуться уникати планування великих наступальних операцій у цей час. Проте ймовірні політичні чи оперативні перспективи можуть переважити такі побоювання, як це продемонструвала Росія, розпочавши своє вторгнення наприкінці лютого 2022 року", - зазначають у британській розвідці.

++11:10++

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон прибули до Брюсселя, повідомляє AFP з посиланням на офіційних осіб.

Фото з Зеленським та Макроном також опублікувала в Twitter очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимире Зеленський. Серця європейської родини, до якої належить Україна. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці до нашого Союзу", - написала вона.

Зеленський має взяти участь у саміті глав держав та урядів країн Євросоюзу і виступити із промовою перед депутатами Європарламенту

++10:50++

Служба безпеки України викрила співробітника "Укрзалізниці", який коригував ракетні удари по Києву, повідомляє пресслужба відомства.

За даними СБУ, чинний посадовець регіональної філії "Південно-Західна залізниця" перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України.

Насамперед російську сторону цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, повідомляють у службі. Крім того, посадовець намагався передати росіянам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.

У разі захоплення регіону за співпрацю чоловіку обіцяли лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях, зазначають в СБУ.

Правоохоронці затримали чоловіка у Чернігові за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна, повідомили у відомстві.

++10:30++

Країни-члени ЄС повинні спільно купувати зброю та боєприпаси для України, заявила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас журналістам перед самітом ЄС у Брюсселі, повідомляє Reuters. "Дуже важливо, щоб ми прискорили військову допомогу Україні", - зазначила вона.

+10:00++

Російські війська почали великий наступ у Луганській області, вважають в американському Інституті вивчення війни ISW. Темпи російських операцій уздовж лінії Сватове-Кремінна на заході регіону помітно зросли за останній тиждень, йдеться у звіті аналітиків за 8 лютого.

++09:00++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Війська РФ, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області України, продовжують зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки і Вугледара. В ході цих дій вони активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Протягом доби війська РФ завдали трьох ракетних та 45 авіаційних ударів, внаслідок чого загинули три цивільні людини, ще три - зазнали серйозних поранень. Окрім того, війська РФ здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині, йдеться у зведенні.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження російських військових та їхньої техніки та трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Українські артилерійські та ракетні підрозділи уразили два пункти управління та три райони зосередження військових РФ, три позиції зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів, повідомляє генштаб ЗСУ.

++08:30++

Великобританія протягом 2023 року надасть Україні військову допомогу на суму щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (понад 2,7 мільярда доларів). Це зафіксовано у підписаній між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком декларації.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, слова якого наводить пресслужба його Офісу, пакет включатиме "потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї", а також підготовку українських пілотів. Загалом протягом 2023 року Лондон зобов'язався підготувати вдвічі більше військових Збройних сил України, ніж минулого року, уточнили в пресслужбі Даунінг-стріт.

Крім того, британський прем'єр пообіцяв пришвидшити постачання в Україну різних видів озброєння, зокрема танків Challenger, які "потрібні вже наступного місяця, щоб захищати Україну".

++07:45++

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону. "Шана Україні та її народу. Шана вам, дорогий Володимире, за вашу мужність і самовідданість", - написав він у Twitter.

Зеленський, своєю чергою, присвятив орден українському народу і подякував Макрону за підтримку. Орден Почесного легіону – найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент за військові або цивільні заслуги.

++07:25++

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон разом полетять з Парижа до Брюсселя на саміт глав держав і урядів ЄС, повідомляє AFP з посиланням на Єлисейський палац.

Напередодні, 8 січня, Зеленський здійснив другий закордонний візит з початку повномасштабного вторгення РФ в Україну. Він відвідав Лондон, де зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, а потім - Париж, де провів переговори з Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Сьогодні, 9 лютого, Зеленський виступить із промовою перед депутатами Європарламенту у Брюсселі, повідомляє агентство dpa. Перед цим він візьме участь у саміті глав держав та урядів країн Євросоюзу.