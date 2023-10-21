Зеленський і Ердоган обговорили близькосхідне врегулювання

На Близькому Сході необхідно запобігти ескалації та забезпечити захист мирного населення, наголосив Володимир Зеленський під час розмови з Реджепом Таїпом Ердоганом.

Президенти України Володимир Зеленський і Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови у суботу, 21 жовтня, обговорили війну Росії проти України, військове протистояння між Ізраїлем і палестинським терористичним ісламістським угрупованням ХАМАС і гуманітарну кризу в регіоні, повідомив офіс президента Туреччини.

"Заявивши, що регіональні конфлікти, зокрема ізраїльсько-палестинську суперечку, можливо вирішити мирним шляхом, президент Ердоган зазначив, що Туреччина і надалі докладатиме всіх зусиль для цього", - йдеться у дописі директорату з комунікацій офісу у соцмережі X.

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган дійшли згоди, що в регіоні необхідно забезпечити захист мирного населення та повагу до гуманітарного права, повідомила також пресслужба голови української держави.

"На жаль, Україна добре розуміє, що таке війна та цивільні жертви. Тому ми категорично засуджуємо будь-які терористичні методи й насильство та виступаємо за недопущення подальшої ескалації", - зазначив Зеленський, слова якого наводить його пресслужба.

Туреччина братиме участь в мирних консультаціях щодо України

Глава української держави також подякував колезі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України і участь в імплементації української формули миру.

"Голос і позиція Туреччини в цьому важливі", - наголосив він, додавши, що Анкара готова направити свого представника на консультації на рівні радників із національної безпеки, що мають відбутися цього місяця на Мальті.

Володимир Зеленський також згадав участь турецьких фахівців у першому Форумі оборонних індустрій у Києві та підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться у Туреччині в листопаді.