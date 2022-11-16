266-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 16 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 16 листопада (час київський).

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Польське МЗС: На території Польщі впала російська ракета

У ніч на середу в міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що ракета, яка впала на території країни, - російського виробництва.

"15 листопада 2022 року відбувся черговий багатогодинний масований обстріл збройними силами Російської Федерації всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 на території села Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польща", - йдеться в повідомленні.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау викликав російського посла з вимогою негайно надати детальні пояснення.

++07:16++

Зеленський і Дуда обговорили падіння ракети в Польщі

В ніч на середу президенти України Володимир Зеленський та Польщі Анджей Дуда провели телефонну розмову щодо падіння ракети на польській території.

"Висловив співчуття у зв'язку з загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Також обговорили наявну інформацію та з'ясовуємо всі факти. Україна, Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищені від держави-терориста", - написав Зеленський у Telegram.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що Росія просуває повідомлення про те, що на території Польщі нібито впала ракета української протиповітряної оборони. "Це неправда. Не треба підігравати російській пропаганді чи поширювати її меседжі. Цей урок слід було засвоїти давно, ще після збиття МН17", - написав він у Twitter.

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