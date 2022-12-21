Зеленський і Байден зустрілися у Вашингтоні

Під час зустрічі президенти будуть обговорювати співпрацю України та США. Пізніше Зеленський також виступить у Конгресі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 21 грудня, прибув до Білого дому. Перед будівлею його зустрів президент США Джо Байден разом з дружиною Джилл Байден.

Лідери потисли один одному руки і обмінялися кількома фразами. Президент США Джо Байден запевнив у солідарності його країни з Україною. "Американський народ з гордістю стоїть разом з українським народом", - сказав Байден, цитує Reuters. "Перш за все, дякую вам. Для мене велика честь бути тут ", - сказав Зеленський.

Володимира Зеленського зустрів Джо Байден разом з Дружиною Фото: Leah Millis/REUTERS

Обидва лідери і перша леді США близько хвилини позували перед журналістами, після чого увійшли всередину Білого дому для проведення перемовин. На запитання журналістів обидва лідери не відповідали. Відеокадри зустрічі транслював наживо телеканал CBS.

Зустріч в Овальному кабінеті

Після цього президенти України та США розпочали двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, повідомляє CBS . Президент США Джо Байден сказав, що для нього є честю бути на боці Зеленського, а також що йому важко повірити, що минуло 300 днів відтоді, як Росія почала наступ на український народ. За словами Байдена, президент Росії Володимир Путін намагається використати "зиму як зброю". "Український народ продовжує надихати світ. Я говорю це щиро. Не просто надихає нас, але надихає світ своєю мужністю і тим, як вони (продемонстрували) стійкість і рішучість щодо свого майбутнього", - сказав президент.

Зеленський передає Байдену нагороду військового ЗСУ Фото: Brendan Smialowski/AFP

За словами Байдена, американський народ, а також як демократи, так і республіканці, з гордістю підтримують українців. "Ми збираємося продовжувати зміцнювати здатність України захищати себе, особливо протиповітряну оборону", - сказав Байден, додавши, що саме тому США надають Україні систему протиракетної оборони Patriot. Байден також назвав Зеленського людиною року в США, пославшись на звання, яке присвоєно Зеленському журналом Time.

Зі свого боку Зеленський сказав, що хотів би здійснити поїздку раніше, але ситуація надто складна. Він висловив подяку Сполученим Штатам за підтримку під керівництвом Байдена. Він також висловив подяку Конгресу за схвалення фінансування. "Дякую від простих людей вашим простим людям, американцям. Я це дуже ціную", - сказав Зеленський.

​​Володимир Зеленський і Джо Байден у Білому домі Фото: Brendan Smialowski/AFP

Він вручив Байдену бойову нагороду українського капітана, заявивши, що військовий хотів, щоб той одержав її. "Незаслужено, але дуже цінно", - сказав Байден про солдатську нагороду, яку йому передав його український колега.

Байден сказав, що в нього та його покійного сина-ветерана Бо Байдена була традиція дарувати один одному монети-челенджі. Він сказав, що він передасть Зеленському таку монету, щоб той передав її військовому, що передав йому свою нагороду.

Після перемовин заплановано брифінг Зеленського та Байдена. Згодом український лідер виступить у Конгресі США.

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Перша закордонна поїздка з початку повномасштабної війни

Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією 24 лютого, виїхав за кордон. Спочатку про його візит почали повідомляти американські ЗМІ, згодом сам Зеленський та Білий дім офіційно підтвердили візит.

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав президент України у Twitter.

Лідер Сполучених Штатів йому відповів: "Сподіваюся, ваш політ проходить добре, Володимире. Я дуже радий вашому приїзду. Багато чого треба обговорити", - написав Байден.

Після прибуття до США Зеленський додав, що прибув у Вашингтон "щоб подякувати американському народові, президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку, а також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги". "Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям", - написав він в Telegram.