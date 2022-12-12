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Президенти Сполучених Штатів і України Джо Байден та Володимир Зеленський
Президенти Сполучених Штатів і України Джо Байден та Володимир ЗеленськийФото: AFP
ПолітикаУкраїна

Зеленський і Байден обговорили подальшу допомогу Україні

Валерій Сааков | Євгенія Наконечна
3 год. тому

Вашингтон запевнив Київ у подальшій підтримці, в тому числі й щодо зміцнення протиповітряної оборони. У Києві називають допомогу США "безпрецедентною".

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Президенти Сполучених Штатів і України Джо Байден та Володимир Зеленський в ніч на понеділок, 12 грудня, провели телефонну розмову. Як повідомили в Білому домі, Байден запевнив Україну в подальшій безпековій, економічній та гуманітарній підтримці з боку США. Під час телефонної розмови з Зеленським Байден зазначив, що Сполучені Штати вважають пріоритетним завданням допомогу в зміцненні протиповітряної оборони України.

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Байден також наголосив, що Росію потрібно притягнути до відповідальності за агресію проти України та скоєні воєнні злочини. Американський лідер так само "привітав заявлену президентом Зеленським відкритість до справедливого миру, заснованого на фундаментальних принципах, закріплених у Статуті Організації Об'єднаних Націй", повідомили в Білому домі.

У Києві вдячні за "безпрецедентну допомогу"

Водночас український лідер Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за "безпрецедентну військову та фінансову допомогу", надану Україні Сполученими Штатами після початку повномасштабної війни Росії проти України. Зеленський зазначив, що підтримка США не тільки сприяла успіху України на полі бою, а й дала змогу зберегти стабільність української економіки. Про підсумки розмови з Байденом Зеленський розповів у Telegram.

В рамках останнього пакета допомоги 9 грудня Вашингтон виділив 275 мільйонів доларів "на предмети оборонного призначення та послуги міністерства оборони, а також військовий вишкіл та підготовку" для України. З новим пакетом загальна сума військової допомоги США Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії перевищує 19,3 мільярда доларів.

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