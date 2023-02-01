Зеленський і Байден можуть зустрітися в Польщі (онлайн)

Війна Росії проти України - новини середи, 1 лютого.

++11:51++

До Києва прибули президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) та заступниця голови німецького Бундестагу Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt).

++11:43++

Служба безпеки України стверджує, що знайшла докази фінансування бойовиків псевдоутворення "ДНР" президентом "Мотор Січі" В'ячеславом Богуслаєвим, який підозрюється в роботі на РФ. Як ідеться в повідомленні СБУ, Богуслаєв сплачував "податки" та "збори" в так званий бюджет цього квазіутворення.

"Серед іншого, він співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року знаходиться під контролем так званої "ДНР". Його метою було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу РФ. Встановлено, що через оборудку "бюджет" терористичної організації "ДНР" отримав понад 290 мільйонів російських рублів у вигляді "податків" від реалізації авіапродукції для потреб рашистів. Одержані гроші керівники окупаційної адміністрації Донецька спрямовували на потреби військових угруповань РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті", - сказано в ньому.

Богуслаєву повідомили про нову підозру за статтею Кримінального кодексу "сприяння діяльності терористичної організації". Досудове розслідування триває.

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++11:15++

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в олігарха Ігора Коломойського у Дніпрі, повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах. "Розслідування стосується махінацій навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти". За інформацією джерела, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми», - йдеться в повідомленні.

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Тим часом колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив виданню, що СБУ та Державне бюро розслідувань провели обшуки в нього щодо закупівлі французьких гелікоптерів Airbus. "Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна річ - нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", - сказав він.

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++10:52++

Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден можуть зустрітися в Польщі наприкінці лютого, повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

До річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Байден планує відвідати Європу. За даними видання, для приїзду президента США розглядаються два польських міста - Варшава та Жешув.

Не виключено, що туди прибуде й Зеленський, йдеться в повідомленні. За даними українського джерела видання, на зустрічі Зеленський підніме питання гарантій безпеки для України, мирного плану та проведення міжнародної конференції з відбудови країни.

++10:26++

Внаслідок російських обстрілів Донеччини 31 січня загинули четверо жителів: двоє у Бахмуті, по одному в Парасковіївці та Вугледарі. Ще шестеро людей дістали поранення на Горлівському напрямку. Про це у ранковому зведенні повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++09:57++

Заміна виснажених загонів приватної військової компанії "Вагнер" на звичайні формування збройних сил РФ у районі Бахмута на Донеччині дала змогу Росії продовжити інтенсивні атаки на цій ділянці фронту, пише у своєму щоденному зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW). Його аналітики визнали, що їхній прогноз від 27 грудня 2022 року про кульмінацію російських атак на Бахмут виявився неправильним.

В ISW припускають, що міністерство оборони РФ може намагатися повністю вивести "вагнерівців" з-під Бахмута, перекинувши їх на Запорізький напрямок, щоб у разі падіння міста представити російські регулярні війська єдиними переможцями. При цьому американські аналітики зазначають, що російське міноборони, швидше за все, переоцінює свої можливості, і найближчим часом взяття російською армією Бахмута малоймовірне.

++09:30++

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розглядає можливість надання військової допомоги Україні. В інтерв'ю американському телеканалу CNN його запитали, чи може Ізраїль надати Україні "Залізний купол" для захисту від повітряних атак. "Ну, я, безумовно, вивчаю це питання", - відповів Нетаньяху.

Він також підтвердив, що США перемістили в Україну запаси боєприпасів, які були розміщені в Ізраїлі. "США просто забрали величезну частину ізраїльських боєприпасів і передали їх Україні. Ізраїль також, чесно кажучи, діє у спосіб, який я не буду тут деталізувати, проти іранського виробництва зброї, яка використовується проти України", - додав він.

++09:01++

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що готовий розглянути пропозицію стати посередником у переговорах між Україною та Росією, якщо така надійде від них обох, а також від США. В інтерв'ю американському телеканалу CNN Нетаньяху додав, що "не нав'язує свою кандидатуру", і що такі переговори мають відбутися "в правильний час і за правильних обставин".

За його словами, він уже отримував таку пропозицію незабаром після повномасштабного російського вторгнення в Україну, однак відхилив її, оскільки тоді був не прем'єром країни, а опозиційним політиком.

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++08:33++

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) висловився проти постачання Україні винищувачів. У ток-шоу на суспільно-правовому телеканалі ZDF увечері 31 січня він говорив про необхідність знайти "баланс" у наданні максимальної підтримки Україні та при цьому не перетворити Німеччину на учасницю конфлікту. "Не зовсім зрозуміло, де проходить лінія", - сказав Габек. Він припустив, що якщо країни Заходу поставлять Україні винищувачі, то після цього літаки потрібно буде обслуговувати, і це "може зайти занадто далеко". Постачання Києву сучасних танків - це правильно, але "є різниця між танками та винищувачами", заявив Габек.

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У свою чергу очільник Мюнхенської конференції з безпеки, багаторічний радник з зовнішньополітичних питань колишньої канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angele Merkel) Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) застеріг німецьку владу від поспішного відхилення закликів України до постачання озброєнь. "Ми завжди виключаємо щось, що врешті-решт готові зробити", - заявив він в інтерв'ю виданням медіагрупи Bayern. Подібна поведінка не сприяє зростанню довіри до Берліна і має припинитися, вважає він.

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++08:05++

До нової партії військової допомоги Україні, про яку США збираються оголосити найближчими днями, увійдуть бомби малого діаметру наземного базування (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), оснащені ракетним двигуном, повідомляє агенція Reuters із посиланням на двох американських чиновників, обізнаних із ситуацією. Ці боєприпаси можна запускати на відстань до 150 кілометрів.

Тим часом, за даними видання The Wall Street Journal, американська компанія General Atomic, яка займається, зокрема, оборонними замовленнями, готова продати Україні два "розумних" безпілотники MQ-9 Reaper за один долар. Таку пропозицію керівництво фірми зробило українському військовому аташе у Вашингтоні кількома днями раніше. Водночас угода потребуватиме від Києва близько 10 мільйонів доларів витрат на підготовку та відправлення апаратів до України. Поставку також має схвалити Білий дім, який відмовився коментувати інформацію.

++07:50++

Російська армія не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Як стверджує генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, там росіяни зазнають великих втрат, а на Авдіївському та Новопавлівському напрямках ведуть безуспішні наступальні дії

"Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка та Парасковіївка Донецької області", - сказано в ньому.

За 31 січня війська РФ завдали п'яти авіаційних і шести ракетних ударів по території України, а також здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. "Ураження зазнала цивільна інфраструктура населених пунктів Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей", - повідомляє генштаб.

У свою чергу українська авіація за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження окупантів і двох ударів по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. Ракетники та артилеристи вразили 13 районів зосередження сил РФ, їхній пункт управління та склад боєприпасів.

++07:36++

У своєму традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський анонсував "євроінтеграційний тиждень".

"Фіналізуємо нашу підготовку до саміту Україна - ЄС, який запланований на цей тиждень. Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу. Прогресу, який очевидно є - навіть попри повномасштабну війну", - сказав він.

Зі свого боку Україна, за його словами, "готує свої позиції для переговорів" і "нові реформи". "Реформи, які в багатьох аспектах змінять соціально-правову та політичну реальності - зроблять їх людянішими прозорішим та ефективнішими", - сказав Зеленський.

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++07:22++

Польські інструктори хочуть скоротити час навчання українських танкістів використанню німецьких танків Leopard 2 до п'яти тижнів замість 10 стандартних, повідомило агентство Reuters.

Командувач центром підготовки танкістів у Свентошуві на південному заході Польщі Мацей Банашиньський сказав агенції, що прискорити навчання розраховують завдяки підвищенню інтенсивності тренувань, залученню додаткових інструкторів та відмові від вихідних.

Хоча поки що це офіційно не підтверджено, журналісти припускають, що навчання українських танкістів відбуватиметься саме у Свентошуві. Місцевий центр - один із трьох, що готують танкістів воювати на танках "Леопард". Решта два розташовані в Німеччині та Швейцарії. Центр у Свентошуві оснащений симуляторами, у ньому можуть одночасно проходити підготовку 14 танкових екіпажів із чотирьох осіб.

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