Зеленський хоче відвідати Ізраїль - посол

Президент України може здійснити візит до Ізраїлю, але деталі поїздки завчасно не розголошуватимуться, заявив посол. Про те, що українська сторона запитала в ізраїльської згоду на візит напередодні повідомила низка ЗМІ.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у четвер, 12 жовтня, не виключив можливості того, що президент України Володимир Зеленський відвідає Ізраїль, але відмовився коментувати деталі та строки можливої поїздки, посилаючись на міркування безпеки.

"Ми дізнаємося про це з преси, коли це рішення буде прийняте і президент прибуде до Ізраїлю. Я думаю, що ми всі зацікавлені в тому, щоб такий візит відбувся, але відбувся максимально безпечно і максимально ефективно для обох країн", - зазначив Корнійчук в ефірі національного телемарафону.

Про те, що Офіс президента України запитав в ізраїльської сторони згоду на візит Зеленського до країни напередодні повідомила низка ізраїльських і західних ЗМІ.

Сам президент України днями закликав лідерів країн світу відвідати Ізраїль та "підтримати людей, які постраждали від терористичних атак".

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Евакуація українців з Сектору Гази заблокована

Також Корнійчук повідомив, що евакуація громадян України з Сектору Гази досі не почалася, оскільки єдиний пункт пропуску у місті Рафах на кордоні з Єгиптом закритий для усіх. "У нас все готове до евакуації. Списки передані єгипетській стороні на узгодження і погоджені", - зазначив посол.

Він додав, що наразі головна проблема в тому, що палестинський радикальний ісламістський рух ХАМАС і Єгипет перекладають одне на одного відповідальність за те, що робота пункту пропуску не відновилася. "Де правда, мені не зрозуміло", - сказав посол.

Корнійчук повідомив, що евакуюватися з Сектору Гази хочуть понад 220 громадян України. Раніше він зазначав, що у цьому регіоні проживає близько 300 українців. Також, за його словами, до української сторони звернулися колеги з Молдови по допомогу в евакуації їхніх громадян.

Евакуація українців з Ізраїлю розпочнеться 14 жовтня, другий рейс запланований на 15 жовтня.

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