Зеленський хоче бути на інавгурації Трампа, чекає запрошення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що охоче приїде на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, якщо отримає запрошення. Про це він розповів в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, яке було оприлюднене в неділю, 5 січня.

"Я би хотів (приїхати на інавгурацію. - Ред.), але авжеж дивитимуся на те, що у нас зараз відбувається. (…) Але я не можу приїхати, особливо в час війни, якщо (обраний. - Ред.) президент Трамп напряму мене не запросить. Це просто некрасиво", - зазначив Зеленський.

Він вказав, що зазвичай лідерів інших держав не запрошують на інавгурацію президентів США, проте є такі, які можуть приїхати з власного бажання. "Для мене це дуже важко. Я в гості без запрошення не можу. Це Путін - ми його не запрошували, а він до нас прийшов. А я так не можу", - сказав глава української держави.

Більш того, додав Зеленський, його потенційний візит потребуватиме від США заходів безпеки, хоча сам він на них не наполягає. "Я не хочу нікому завдавати клопоту і не хочу створювати нікому проблем. Саме тому, якщо він мене запросить, я приїду", - вказав президент.

Водночас Зеленський розповів, що під час телефонної розмови Трамп заявив йому, що чекає їхньої зустрічі, і його офіційний візит у США буде одним з перших після інавгурації Трампа. "Для нього ця тема дуже важлива. Я знаю, що у нього є свої питання, (...) але щодо "міжнародки", мені здається, що наше питання є одним з актуальніших для (обраного. - Ред.) президента Трампа", - сказав він.

Інавгурація Трампа має відбутися 20 січня 2025 року.

Зеленський про Маска: Я би хотів, щоб Ілон був на нашому боці максимально

Водночас Зеленський висловив бажання, аби в Україну приїхав мільярдер Ілон Маск, який обійме посаду в адміністрації Трампа, "поговорив з людьми, подивися". Говорячи про Маска, президент України наголосив на тому, що бізнесмен є "лідером інновацій у світі". За його словами, такі люди "просувають світ вперед".

"Я поважаю його. По-перше, я поважаю self-made, люблю таких людей. Нічого з неба не впало, а людина сама щось зробила (...) Я поважаю результат його роботи. Ми бачимо цей результат. Для мене завжди було важливим, що якщо твоїм результатом можуть користуватися - це не лише слова, а факт", - зазначив президент.

Зокрема, Зеленський подякував Маску за системи супутникового інтернету Starlink, які той надав, зокрема Силам оборони України на початку повномасштабної війни.

"Ми використовували "Старлінки" як на фронті, так і в дитячих садочках, у школах, використовували в різній інфраструктурі. Нам це допомогло дуже сильно. Я б дуже хотів, щоб Ілон був на нашому боці максимально, щоб він підтримував", - сказав Зеленський.

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