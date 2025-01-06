Зеленський хоче бути на інавгурації Трампа, чекає запрошення

Зеленський хоче бути на інавгурації Трампа, чекає запрошення6 січня 2025 р.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що охоче приїде на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, якщо отримає запрошення. Про це він розповів в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, яке було оприлюднене в неділю, 5 січня.
"Я би хотів (приїхати на інавгурацію. - Ред.), але авжеж дивитимуся на те, що у нас зараз відбувається. (…) Але я не можу приїхати, особливо в час війни, якщо (обраний. - Ред.) президент Трамп напряму мене не запросить. Це просто некрасиво", - зазначив Зеленський.
Він вказав, що зазвичай лідерів інших держав не запрошують на інавгурацію президентів США, проте є такі, які можуть приїхати з власного бажання. "Для мене це дуже важко. Я в гості без запрошення не можу. Це Путін - ми його не запрошували, а він до нас прийшов. А я так не можу", - сказав глава української держави.
Більш того, додав Зеленський, його потенційний візит потребуватиме від США заходів безпеки, хоча сам він на них не наполягає. "Я не хочу нікому завдавати клопоту і не хочу створювати нікому проблем. Саме тому, якщо він мене запросить, я приїду", - вказав президент.
Водночас Зеленський розповів, що під час телефонної розмови Трамп заявив йому, що чекає їхньої зустрічі, і його офіційний візит у США буде одним з перших після інавгурації Трампа. "Для нього ця тема дуже важлива. Я знаю, що у нього є свої питання, (...) але щодо "міжнародки", мені здається, що наше питання є одним з актуальніших для (обраного. - Ред.) президента Трампа", - сказав він.
Інавгурація Трампа має відбутися 20 січня 2025 року.
Зеленський про Маска: Я би хотів, щоб Ілон був на нашому боці максимально
Водночас Зеленський висловив бажання, аби в Україну приїхав мільярдер Ілон Маск, який обійме посаду в адміністрації Трампа, "поговорив з людьми, подивися". Говорячи про Маска, президент України наголосив на тому, що бізнесмен є "лідером інновацій у світі". За його словами, такі люди "просувають світ вперед".
"Я поважаю його. По-перше, я поважаю self-made, люблю таких людей. Нічого з неба не впало, а людина сама щось зробила (...) Я поважаю результат його роботи. Ми бачимо цей результат. Для мене завжди було важливим, що якщо твоїм результатом можуть користуватися - це не лише слова, а факт", - зазначив президент.
Зокрема, Зеленський подякував Маску за системи супутникового інтернету Starlink, які той надав, зокрема Силам оборони України на початку повномасштабної війни.
"Ми використовували "Старлінки" як на фронті, так і в дитячих садочках, у школах, використовували в різній інфраструктурі. Нам це допомогло дуже сильно. Я б дуже хотів, щоб Ілон був на нашому боці максимально, щоб він підтримував", - сказав Зеленський.
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