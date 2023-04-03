Зеленський і Габек відвідали деокуповане Ягідне

Володимир Зеленський, Роберт Габек і Марія Пейчинович-Бурич оглянули місця воєнних злочинів РФ на Чернігівщині. "Важливо бути в таких підвалах, щоб зрозуміти, щоб допомагати Україні", - наголосив голова держави.

Президент України Володимир Зеленський, віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) та генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич у понеділок, 3 квітня, оглянули наслідки окупації та воєнних злочинів російських військ у селі Ягідне Чернігівської області, повідомила прессслужба президента України.

Зокрема, вони відвідали школу, у підвалі якої з 3 до 30 березня 2022 року росіяни утримували без води та їжі 367 цивільних, включаючи 50 дітей. Тоді 11 людей померли, десятьох розстріляли росіяни.

"Дякую за те, що вижили, змогли дочекатися наших воїнів і розповісти всьому світові про ту трагедію, яку принесла Російська Федерація, російські військові разом з їхнім керівництвом, їхнім президентом, на нашу землю", - сказав Зеленський під час спілкування з місцевими мешканцями.

Підвал школи у Ягідному Чернігівської області, де росіяни під час окупації утримували понад 350 людей Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Президент розповів, що бранці в темряві писали на стінах прізвища й дати смерті односельців, а діти - рядки гімну України.

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Зеленський: Бажаю Путіну провести життя в підвалі з відром

Глава української держави також зазначив: важливо, щоб представники країн-партнерів бачили наслідки російської окупації на власні очі. "Важливо бути в таких підвалах, щоб зрозуміти, щоб допомагати Україні. Думати, як знайти спосіб говорити з Російською Федерацією", - зазначив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський, віцеканцлер ФРН Роберт Габек ( та генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич під час спілкування з меканцями села Ягідне Чернігівської області Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

"Можу додати лише одне: побачивши все це, можу побажати президенту Росії (Володимиру Путіну. - Ред.) провести решту своїх днів у підвалі і з відром замість туалету", - сказав він.

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Партнери допомагають відбудовувати Ягідне

У результаті вторгнення РФ всі 173 обійстя в селі Ягідному зазнали пошкоджень, 16 із них були зруйновані. Також були знищені будинок культури, фельдшерський пункт, сильно пошкоджена школа.

За словами голови Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, за минулий рік завдяки фінансуванню з державного та обласного бюджетів, підтримці волонтерів і уряду Латвії було відремонтовано понад 100 помешкань.

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