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Зеленський доручив Залужному посилити північний напрямок

Анастасія Шепелева
20 хв. тому

На засіданні ставки верховного головнокомандувача обговорювали питання захисту АЕС і доручили ЗСУ посилити північний напрямок фронту.

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Верховний головнокомандувач України Володимир Зеленський
Верховний головнокомандувач України Володимир ЗеленськийФото: Sergei Supinsky/AFP

На засіданні ставки верховного головнокомандувача в середу, 5 липня, президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України (ЗСУ) Валерію Залужному посилити північний напрямок.

"Головкому - розпорядження посилювати Північ", - написав Зеленський у Telegram.

Крім ситуації на фронті, на ставці обговорили питання захисту атомних електростанцій (АЕС), а також подальшого нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонту техніки західного зразка. 

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Україна посилює кордон з Білоруссю через загрозу ЗАЕС

Напередодні командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що кордон України з Білоруссю посилюватимуть особовим складом і бойовою технікою через загрози на Запорізькій АЕС.

За його словами, йдеться про протитанкові загородження, мінні поля та укріплення лінії оборони. "Наша розвідка працює досить ефективно. Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", - наголосив Наєв.

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