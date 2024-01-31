Зеленський: Цієї зими Україна зберегла енергосистему

Зима 2023-2024 року є принципово іншою, аніж минулого, заявив президент України Володимир Зеленський. Енергетична система країни була збережена.

У зимовому сезоні 2023-2024 року Україна зберегла енергосистему і продовжує посилювати захист енергетичних об'єктів, заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні у середу, 31 січня.

"Щоночі, щодня - чергові російські терористичні атаки: ракети і дрони. Значну частину ми збиваємо. Поки що є і багато влучань. Але вже 31 січня. Принципово інша, ніж минулою зимою, енергетична ситуація. Систему збережено. Забезпечуємо українців енергією. Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних обʼєктів", - сказав він.

Водночас Зеленський наголосив: російські удари ще будуть, війська країни-агресорки будуть намагатися зламати захист України.

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У січні РФ випустила по Україні майже тисячу ударних засобів

Напередодні Зеленський повідомив, що з початку 2024 року війська РФ запустили по Україні вже майже тисячу засобів ураження - 330 ракет різних типів та близько 600 безпілотників. За його словами, щоб протистояти такому тиску, Україна потребує міцного повітряного щита, який зараз вона будує із партнерами.

"Ми повинні забезпечити контроль України над своїм небом, що також є критично важливим для забезпечення безпеки на землі - від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу", - написав він.

Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба, наголосив Зеленський, є головними пріоритетами України.

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