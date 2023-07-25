Київ: Блокування ЄС експорту зерна з України неприпустиме

Президент України Володимир Зеленський запевнив при цьому, що Київ тримає зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштовуватиме.

Президент Володимир Зеленський заявив, що блокування країнами Європи експорту українського зерна суходолом після 15 вересня неприпустиме. "Наша позиція зрозуміла: блокування експорту суходолом після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження, у жодному вигляді неприпустиме", - зазначив він у Telegram у понеділок, 24 липня. Зеленський додав, що Київ тримає зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, "яке всіх влаштовуватиме".

Як повідомлялось, на початку травня Єврокомісія заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. У червні ЄС вирішив поступово скоротити запобіжні заходи щодо імпорту українського збіжжя до 15 вересня.

Між тим 17 липня Росія вийшла з "зернової угоди", що забезпечувала експорт українського зерна Чорним морем, і заявила про відкликання гарантій безпеки судноплавства там для забезпечення "зернового коридору".

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УЗА просить ЄС про збільшення експорту "лініями солідарності"

24 липня Українська зернова асоціація (УЗА) у зв'язку зі зривом Чорноморської зернової ініціативи Росією звернулася до Європейській комісії з пропозицією про збільшення експорту "шляхами солідарності" на 1-1,5 млн тонн на місяць, компенсувавши частину витрат європейських перевізників та портів, що здійснюють транзит українського зерна.

"Це призведе до суттєвого зменшення вартості перевезення зерна та дасть можливість українським аграріям беззбитково вивезти надлишки зерна до країн, що потребують українського зерна, та стабілізувати глобальну продовольчу безпеку", - йдеться в повідомленні асоціації 24 лютого. Пропонується збільшити обсяги експорту зернових та олійних культур "лініями солідарності" за рахунок експорту через порти країн Балтії, Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Італії та Словенії. Також УЗА просить запровадити "зелені коридори" для української сільгосппродукції до цих портів з перенесенням санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю з пунктів пропуску на кордоні з Україною на територію країни призначення.

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УЗА пропонує також запровадити субсидії від Єврокомісії для компенсації європейським перевізникам додаткових логістичних витрат на транзитні перевезення та часткової компенсації європейським портам так званих портових витрат на українське зерно.

Нагадаємо, ініціатива "ліній солідарності" виникла у травні 2022 року, після того, як РФ вперше заблокувала українські чорноморські порти, звідки мали вийти понад 20 млн тонн зерна. Ідеться про річкові, залізничні та автомобільні шляхи, якими українську аграрну продукцію доставляють до сусідніх країн. За підрахунками Єврокомісії, у такий спосіб з України з початку повномасштабної війни вивезено 60 відсотків зерна, тоді як морем - 40 відсотків. Для порівняння: до повномасштабного російського вторгнення через українські чорноморські порти експортувалося 90-95 відсотків зернових та олійних культур.