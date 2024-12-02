Зеленський анонсував подальші кадрові зміни в ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський визнав, що нещодавні кадрові перестановки у Збройних Силах України (ЗСУ) "не останні". Відповідну заяву Зеленський зробив у понеділок, 2 грудня, під час спільного підходу до преси з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz), відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати останні кадрові зміни ЗСУ.

"У нас є план стійкості в середині нашої держави, і обороноздатність, наше військо є одним із пріоритетних його пунктів. Там є конкретні реформи, конкретні рішення. Ці конкретні рішення роблять конкретні люди. Це не останні перестановки. Вони будуть, тому що треба рухатися швидше", - сказав Зеленський, якого цитує "Укрінформ" .

Нагадаємо, що 29 листопада Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ замість Олександра Павлюка, а заступником головнокомандувача ЗСУ став Олег Апостол.

Того ж дня Зеленський наголосив, що головне завдання, поставлене перед Драпатим та Апостолом - "відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в ЗСУ". "Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави", - додав тоді Зеленський.

Крім того, командир 93-ї бригади Павло Паліса отримав посаду заступника керівника Офісу президента.