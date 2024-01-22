Візит Туска в Київ: Польща надає новий пакет допомоги

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в ході візиту до Києва зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Останній повідомив про "дуже продуктивні" переговори.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в ході візиту в Київ у понеділок, 22 січня, провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Український лідер їх охарактеризував як "дуже продуктивні" і зазначив, що вони стосувалися всіх аспектів двосторонніх відносин країн.

"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб - це польський кредит для України", - написав Зеленський у Telegram.

Також політики обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї, зазначив він.

Також Туск вже зустрівся з прем'єром України Денисом Шмигалем, з яким вшанував пам’ять полеглих у війні захисників України, повідомив український прем'єр у Facebook.

Дональд Туск і Денис Шмигаль під час вшанування пам'яті полеглих українських воїнів Фото: Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Раніше Туск заявив, що прагне вибудувати з Україною такі відносини, аби було відчуття, що Польща є найнадійнішим, і найстабільнішим її союзником. Відповідну заяву Туска під час його візиту в Київ оприлюднила в своєму акаунті в соцмережі Х канцелярія польського прем'єра.

"Для мене дуже важливо сформувати відчуття, що Польща є найнадійнішим, найстабільнішим союзником України в цій смертельній сутичці зі злом", - цитує Туска канцлерія.

Як передає пресслужба, він також визнав, що у двосторонніх відносинах Польщі та України "є певні конфлікти інтересів". "Ми це добре знаємо і будемо про це говорити, але не лише в дусі дружби, що очевидно, а з установкою вирішити ці проблеми якомога швидше, а не підтримувати чи примножувати їх", - наводить канцелярія слова Туска.

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Свій візит в Україну Туск анонсував польським ЗМІ трохи більше тижня тому. Тоді він заявив, що планує обговорити "патологічну ситуацію на кордоні" та пообіцяв, що його уряд не будуватиме своїх позицій на антиукраїнських настроях.

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