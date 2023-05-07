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Президент України Володимир ЗеленськийФото: president.gov.ua
КонфліктиУкраїна

Зеленський анонсував нові кроки щодо допомоги Україні

Максим Сидоржевський
56 хв. тому

Україна і країни-партнери детально опрацьовують нові кроки щодо військової та іншої допомоги, вони очікуються вже найближчим часом, повідомив Володимир Зеленський.

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Україна розраховує на плідні переговори та на отримання ще більшої кількості зброї від партнерів у травні-червні, заявив президент України Володимир Зеленський. "Цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні й червні. Маємо зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із нашими партнерами", - наголосив Зеленський у відеозверненні ввечері у неділю, 7 травня.

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"Говоримо з партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру", - додав президент. За словами Зеленського, наразі з країнами-партнерами детально опрацьовуються нові кроки щодо допомоги Україні. "Очікуємо їх найближчим часом. Саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя щодо терористів і для швидшого відновлення миру для всієї української землі".

За його словами, є дуже важливим, щоб "світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей, щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя". "Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не зупиняється ані на день!" - сказав Зеленський. 

За його словами, безпека - це головна мішень для Росії, як в Україні, так і усюди в Європі та світі. "Знищувати безпеку, нести смерть і хаос - це все, що робить держава-терорист", - переконаний український президент.

Генштаб ЗСУ: Війська РФ вивозять награбоване майно

За даними генерального штабу Збройних сил України, протягом останньої доби російські війська завдали вісім ракетних ударів, зокрема, дві ракети С-300 влучили по цивільному підприємству в Балаклії на Харківщині, внаслідок чого поранень зазнали п'ятеро цивільних. Окрім того, п'ять російських ракет Х-22 війська РФ випустили по цивільних об'єктах Миколаївської області та одну ракету Х-22 - по Херсонщині.

Також росіяни завдали 22 авіаційних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та Нікополю Дніпропетровської області. "На жаль, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджені багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура", - повідомили у генштабі у вечірньому зведенні.

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Також у повідомленні зазначається, що російські військові продовжують під приводом евакуації мирних жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області.

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