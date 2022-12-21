Зеленський: Я у США, що подякувати і наблизити перемогу

Володимир Зеленський прибув до США, де зустрінеться з Джо Байденом та виступить у Конгресі США. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 21 грудня.

++20.40++

Протягом доби російські окупанти завдали 3 ракетні удари та авіаційний удар по цивільних об'єктах в Запорізькій області. "В місті Гуляйполе російська авіація цинічно вдарила по міській лікарні. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться, зокрема, у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ у середу.

За його даними, росіяни й надалі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагаються покращити тактичне положення на Куп'янському та Лиманському.

Також повідомляється, що у населеному пункті Новобогданівка Запорізької області окупанти організували польовий шпиталь. У Новотроїцькому, що на Херсонщині, російські загарбники переоблаштували місцеву лікарню для лікування своїх поранених. Хворі місцеві жителі були примусово "виписані". У цьому населеному пункті окупанти посилили контррозвідувальні заходи. "Все це свідчить про значні втрати ворога", - констатують у генштабі.

++20.33++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прибув до США, "щоб подякувати американському народові, президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку". "А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки. Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям", - написав Зеленський у Telegram ввечері у середу.

Україна планує провести саміт заради миру на майданчику ООН - Єрмак

++20.29++

Україна планує заручитися підтримкою держав Великої сімки (G7) та провести саміт заради миру за участю інших країн світу на майданчику Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з колишнім командувачем армії США в Африці генералом Девідом Родрігесом, колишнім командувачем Збройних сил Норвегії генералом Северре Дизеном та регіональним директором The Centre for Humanitarian Dialogue (HD) Девідом Горманом.

Єрмак розповів, що вже відбулися попередні перемовини з найбільшими партнерами України, які позитивно оцінили українську формулу миру. Водночас він наголосив: важливо, щоб вона була підтримана відповідною резолюцією Генеральної Асамблеї ООН.

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За його словами, на саміті заради миру кожна країна зможе обрати для себе пункти української формули, у реалізації яких вона зможе проявити своє лідерство. Зокрема, у сфері безпеки формула миру передбачає укладення Київського безпекового договору (Kyiv Security Сompact), який має стати основою нової архітектури безпеки у Європі та світі.

++19.55++

Президент України Володимир Зеленський прибув до США, повідомляє Reuters з посиланням на американського дипломата. Про прибуття українського лідера до США повідомляє також агентство "Укрінформ" з посиланням на власні джерела в українських дипломатичних колах. Пізніше прибуття Зеленського підтвердили у Білому домі. За даними телеканалу CNN, літак з ним приземлився на авіабазі Повітряних сил США "Ендрюс" у штаті Меріленд.

++19.23++

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого ув'язнено у Володимирській області, повідомив про візит бізнесмена Євгена Пригожина до його колонії і вербування ув'язнених у ПВК "Вагнера". Пославшись на слова очевидця, Навальний написав в Instagram, що Пригожин прилетів на вертольоті, ув'язнених зібрали на стадіоні разом із начальством. Після його виступу близько 80-90 осіб пішли оформлятися в ПВК "Вагнер", потім відбулася друга хвиля вербування, зазначив політик. "За клацанням пальців, буквально протягом доби, убивць і грабіжників із величезними строками звільняє ніякий не суд і навіть не Путін, а лисий чоловічок, який приїжджає на зони з історією про те, як він "топтав 10 років", - зазначив він.

Новий пакет військової допомоги від США включатиме Patriot - Держдеп

++19.05++

США нададуть Україні систему протиповітряної оборони Patriot, повідомив Державний департамент у середу. "Сьогоднішня допомога вперше включає систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно більшій висоті, ніж раніше надані системи протиповітряної оборони", - йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, цитує AFP. Одночасно з цим у Білому домі оголосили про надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму 1,85 мільярда доларів.

++18.46++

Президент США Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Вашингтона через початок нового етапу війни в Україні, заявив в інтерв'ю телеканалу CNN координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі. "Президент справді вирішив, що з настанням зими, коли ми вступаємо в нову фазу війни, це гарна можливість для обох лідерів зустрітися віч-на-віч і поговорити", - зазначив він. За даними Кірбі, під час зустрічі обговорюватимуть можливі варіанти завершення війни. "Не сумніваюся, що вони говоритимуть про те, що в розумінні Зеленського можна вважати справедливим миром, які його складові і як ми можемо допомогти Україні досягти цього", - зазначив Кірбі.

++18.37++

Швейцарія слідом за ЄС запровадила нові санкції проти РФ, до санкційних списків потрапили 141 фізична та 49 юридичних осіб, ідеться в заяві швейцарського уряду. "Швейцарія вносить зміни до санкційного режиму в рамках заходів, які ухвалив ЄС у зв'язку з постачанням іранських безпілотників Росії та тривожною обстановкою, яка зберігається в Україні", - зазначили в уряді країни.

На Одещині заохочуватимуть до вивчення української мови

++18.33++

Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Марченко підписав розпорядження про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної у суспільному житті Одеської області на 2023-2025 роки. "Утвердження та розвиток української мови - це та стратегічна мета, без реалізації якої неможлива подальша розбудова Української держави. У нашій області існує потреба в забезпеченні належного використання державної мови у різних сферах життя", - написав Марченко в Telegram в середу. Він зазначив, що керівництво області мотивуватиме населення до вивчення, навчання та спілкування державною мовою, а також запроваджуватиме і втілюватиме в життя відповідні проєкти. "Плануємо відкрити мережу курсів з вивчення української мови, сприяти створенню україномовної медійної продукції. Українська мова, особливо в умовах війни з Росією - це питання нашої єдності, національної безпеки та свободи", - підсумував голова ОВА.

++18.24++

Україна з початку повномасштабного російського вторгнення поставила на зовнішні ринки 35,8 мільйона тонн зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки, повідомляється на сайті міністерства аграрної політики та продовольства в середу.

++18.16++

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір в середу оголосити про нові заходи експортного контролю, спрямовані на іранські безпілотники і запчастини до них, які Росія використовувала у війні проти України, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

++18.07++

Сполучені Штати Америки виділять наступного року країнам Балтії на допомогу у сфері безпеки 225 мільйонів доларів, що на 45 мільйонів, або на 20 відсотків більше, ніж цього року. "Це рішення є яскравим прикладом довгострокової і твердої підтримки країн Балтії з боку США. Цього року ми досягли значного прогресу, збільшивши наші видатки на оборону і просуваючи оборонний сектор, а підтримка США допоможе нам ще більше розвинути наш незалежний оборонний потенціал", - сказав у середу міністр оборони Естонії Ханно Певкур, коментуючи оприлюднений Конгресом США законопроєкт про державне фінансування.

++17.52++

Найближчі два-три місяці можуть стати вирішальними для підсумків війни РФ проти України, заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю "Голосу Америки". За його словами, у Києві "дуже активно" готуються до майбутнього періоду. Він зазначив, що Росія "поставила все на кін" у війні проти України, не усвідомлюючи нездатність перемогти. "Вони зараз загнані в глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найнебезпечнішим", - додав Данілов.

++17.37++

Енергетикам Дніпропетровської області після п'яти діб безперервної роботи вдалося стабілізувати енергетичну систему області, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Заживлена вся критична інфраструктура області. Підключені водогони та котельні. Вони працюють у штатному режимі. Надходить електрика і до будинків. Після жорстких відключень повертаємося до графіків", - повідомив Резніченко.

++17.33++

На фронті загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв, повідомив у середу Олег Сенцов. Його загибель у коментарі "Крим.Реалії" підтвердила дружина Афанасьєва Людмила. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз повідомив виданню, що Геннадій Афанасьєв воював у складі 130 батальйону ТРО 241 бригади і загинув на Луганщині під Білогорівкою.

++17.07++

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляє, що у середу ввечері 60 всесвітньо відомих локацій вимкнуть світло на знак солідарності з Україною. "Сьогодні ввечері 60 всесвітньо відомих локацій вимкнуть світло на знак солідарності з Україною. Від Колізею та Сіднейської опери до різдвяних ялинок у Нью-Йорку та Лондоні", - написав Федоров у Twitter. Він зазначив, що зазначена кампанія присвячена візиту президента України Володимира Зеленського до США та націлена на забезпечення українських лікарень генераторами.

++16.35++

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів зустріч з головою генерального штабу Збройних сил Республіки Польща генералом Раймундом Анджейчаком, подякував йому за надану допомогу. "Мав за честь вітати в Україні начальника Генерального штабу ЗС Республіки Польща і мого друга генерала Раймунда Анджейчака. Це нагода відверто обговорити ситуацію в регіоні та сценарії її розвитку. Вдячний, що Україна не сама у спротиві російській збройній агресії, і в цьому величезна заслуга польських братів", - написав він у Telegram. Також він подякував за надану міжнародну військову допомогу, що включає озброєння, військову техніку, боєприпаси та необхідні матеріали. "Ціную можливість проводити професійну підготовку наших військовослужбовців на польській території. Разом ми втілюємо стратегічно важливе рішення щодо переходу України на важке озброєння держав-членів НАТО. Глибока вдячність польській стороні за лікування та реабілітацію поранених українських воїнів", - зазначив він.

++16.02++

Президент США Джо Байден побажав президенту України Володимиру Зеленському, який у середу прибуде до Вашингтона, гарного польоту та зазначив, що їм багато що потрібно обговорити. "Сподіваюся, у вас гарний політ, Володимире. Я дуже радий побачити вас тут. Багато що потрібно обговорити", - написав Байден у Twitter у відповідь на твіт Зеленського про візит до Вашингтона.

++15.43++

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про виявлення на звільненій території Херсонської області нового масового поховання. За його словами, у селі Правдине 30 листопада було знайдено 7 похованих мирних жителів, зокрема дівчинку-підлітка. Крім того, він повідомив про продовження робіт із пошуку загиблих на деокупованій території Харківської області. Наразі там виявлено понад 500 тіл мирних жителів, зокрема дітей, зазначив далі глава міноборони України.

Росія хоче збільшити чисельність своєї армії до 1,5 мільйона осіб

++15.24++

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що чисельність Збройних сил РФ пропонується збільшити до 1,5 мільйона осіб. "Для гарантованого вирішення завдань щодо забезпечення військової безпеки Російської Федерації необхідно довести чисельність Збройних Сил до півтора мільйона військовослужбовців, у тому числі військовослужбовців за контрактом - до 695 тисяч осіб", - повідомив він на засіданні колегії відомства у середу. Окрім того, Шойгу заявив, що в РФ планують збільшити вік призову громадян з 18 до 21 року, а граничний - підвищити до 30 років.

У свою чергу президент РФ Володимир Путін доручив міністерству оборони та генштабу Збройних сил РФ проаналізувати досвід та тактику дій країн НАТО, включити їх до програми підготовки військ та оснащення армії РФ. Також Путін заявив, що Росія продовжуватиме "підтримувати і вдосконалювати боєздатність ядерної тріади". За його словами, рівень сучасних зразків озброєнь стратегічних ядерних сил РФ досяг 91 відсотка.

++15:05++

По всій Україні відбій повітряної тривоги. Вона тривала близько двох годин. Утім, невдовзі у більшості областей України повторно оголошено тривогу.

++15.02++

В уряді Німеччини привітали намір США передати Україні протиракетні комплекси Patriot. Водночас речник уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) наголосив, що сама Німеччина не має наміру передавати такі системи Україні, оскільки вже вирішила передати три такі системи Польщі.

++14:20++

Внаслідок обстрілу російською армією Очакова поранені мати та дитина, повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++13:55++

У Росії за диверсійну діяльність загрожуватиме довічне ув'язнення

На тлі війни проти України Державна дума РФ ухвалила у третьому, остаточному читанні законопроєкт про встановлення кримінальної відповідальності за різні форми причетності до диверсійної діяльності.

Фото: Getty Images/AFP/M. Antonov

"За схиляння, вербування або інше втягнення у диверсійну діяльність, а так само фінансування диверсії загрожуватиме позбавлення волі аж до довічного", - ідеться у повідомленні Держдуми. Довічне ув'язнення загрожуватиме за створення диверсійного угруповання і проходження навчання для здійснення диверсії.

За участь у диверсійному угрупованні суд зможе призначити до 10 років позбавлення волі, а за "пособництво у вчиненні диверсії" - від 10 до 20 років.

++13:34++

Служба безпеки України (СБУ) проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об'єктах Української православної церкви (Московського патріархату) на Сумщині. Зокрема, йдеться про Софронієво-Молченський чоловічий монастир Різдва Богородиці.

"Заходи проводяться спільно з іншими правоохоронними структурами у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі. Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - ідеться у повідомленні.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень "для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу".

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++13:11++

Перевірки обленерго виявили 193 порушення щодо графіків відключень світла

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів засідання антикризового енергетичного штабу, на якому розглянули питання розподілу електроенергії між споживачами.

Як повідомляє уряд, за підсумками перевірок зафіксовано 193 порушення. Найбільше - у Волинській, Київській та Полтавській областях, а також у Києві. Найпоширеніші: недотримання графіків відключення та відсутність погоджених списків критичної інфраструктури. На операторів склали відповідні акти. Вони мають усунути порушення до 31 грудня.

++12:45++

По всій Україні оголошена повітряна тривога.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", на білоруській території в повітря піднялися винищувачі.

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++12:42++

США можуть визнати Росію агресоркою, а не спонсоркою тероризму - ЗМІ

На тлі візиту президента України Володимира Зеленського до США керівництво Конгресу працює над швидким внесенням законопроєкту, що засуджує Росію як "державу-агресорку", повідомляє американське виданняThe Hill.

США можуть визнати Росію державою-агресоркою, а не державо-спонсоркою тероризму Фото: Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance

Таке законодавче визначення надасть президенту США Джо Байдену нові санкційні повноваження стосовно російських чиновників, пише видання. Водночас критики тексту кажуть, що ці повноваження є надлишковими, оскільки США і так запровадили санкції щодо РФ за вторгнення в Україну.

Помічник члена Палати представників від Республіканської партії називає таке визначення "половинчастим", оскільки Київ вимагає законодавчого закріплення визначення Сполученими Штатами Росії "державою-спонсоркою тероризму". На це адміністрація Байдена не йде, бо вважає, що таке рішення зв'язало б їй руки у взаємодії з Росією в цілому та заблокувало би будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни РФ проти України.

++12:19++

Президент України Володимир Зеленський проситиме під час візиту до США про надання тактичних ракетних комплексів великої дальності ATACMS, а також дронів Grey Eagle та Reaper, повідомляє американське видання Politico з посиланням на джерела.

Водночас, за його даними, Білий дім категорично відкидає можливість надання Україні ATACMS, побоюючись спровокувати президента РФ Володимира Путіна.

++11:54++

Внаслідок обстрілів з боку російської армії 20 грудня загинули троє цивільних на Донеччині та Харківщині. Ще 17 мирних громадян були поранені: восьмеро у Донецькій області, шестеро - в Херсонській, двоє - в Запорізькій та одна людина - в Харківській. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++11:26++

Російська піхота, вочевидь, закріпилася у промислових районах на сході Бахмута в Донецькій області, а подекуди заходить в житлові квартали міста. Там продовжуються вуличні бої, повідомляє британська військова розвідка в щоденному звіті.

При цьому розвідники вважають, що затяжні масштабні бої в місті не будуть сприятливими "для погано підготовлених бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" і мобілізованих резервістів російської армії", оскільки такий тип бою вимагає висококваліфікованої піхоти з відмінним керівництвом на молодшому рівні, пише міністерство оборони Великобританії в Twitter.

++11:00++

Енергетичні компанії-гіганти - американська Exxon Mobil і британсько-нідерландська Shell - почали відмовлятися від найму танкерів, які раніше перевозили російську нафту, повідомляє агентство Bloomberg.

Компанії тепер вимагають, щоби власники суден переконалися, що на танкерах, які вони здають в оренду, не перевозилися пов'язані з Росією нафтопродукти. В разі невиконання цієї вимоги Exxon залишає за собою право розірвати контракт.

++10:33++

До Києва з візитом прибув колишній прем'єр-міністр Франції, нинішній мер французького міста Гавр Едуар Філіп. Український прем'єр Денис Шмигаль обговорив з ним співпрацю на муніципальному рівні, зокрема допомогу французьких міст і регіонів у відновленні українських громад.

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++10:06++

Медведєв у Китаї: Сі Цзіньпін закликав "усі сторони конфлікту" в Україні до стриманості

Китай сподівається, що всі сторони в "українській кризі" зберігатимуть стриманість та вирішуватимуть безпекові проблеми політичними засобами. Про це він заявив на зустрічі з колишнім президентом Росії, нинішнім заступником голови ради безпеки РФ Дмитром Медведєвим у Пекіні, повідомляє китайське державне агентство "Сіньхуа".

++09:41++

Колишній президент Росії, нинішній заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував відеозапис своєї зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час візиту до Пекіна.

Медведєв заявив, що обговорив з Сі "стратегічне партнерство" Росії та Китаю, а також "конфлікт" в Україні.

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++09:14++

За три місяці боїв російські війська під Бахмутом на Донеччині просунулись на 192 квадратних кілометра території, пише у своєму щоденному зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW). У жовтні армія РФ зайняла 100 квадратних кілометрів, а з початку листопада - 92. "Темп російського просування в районі Бахмута за останні 50 днів приблизно дорівнює темпу просування в жовтні. Російські джерела, ймовірно, продовжать неправдиво стверджувати, що російські сили захоплюють значні території в районі Бахмута", - пишуть аналітики ISW.

++08:45++

На Донеччині внаслідок російських обстрілів 20 грудня загинули двоє мирних жителів - у Вугледарі та Торському. Крім того, у Святогірську правоохоронці виявили тіла двох цивільних, убитих під час окупації. Восьмеро людей дістали минулої доби поранень, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

На Херсонщині за добу загинула одна людина, шестеро отримали поранення різного ступеню тяжкості. Загалом війська РФ обстріляли територію області 71 раз з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Під атаку знову потрапили житлові квартали Херсона. "Поцілили в річпорт, приватні та багатоквартирні будинки", - пише у ранковому зведенні голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

На Харківщині вчора була поранена 72-річна жінка у Вовчанську. Її госпіталізували, медики оцінюють стан як середньої тяжкості. Як розповідає в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, на цивільному промисловому об'єкті в Ізюмському районі триває пожежа, що виникла внаслідок російського ракетного удару.

++08:18++

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вирушив до США з першим закордонним візитом від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

У Білому домі також офіційно анонсували зустріч, підтвердивши, що президент США Джо Байден оголосить про новий "суттєвий" пакет військової допомоги Україні.

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++08:08++

Байден оголосить Зеленському в США про ще 1,8 мільярда військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден оголосить про надання Україні ще 1,8 мільярда доларів військової допомоги під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на джерела.

За даними CNN, до нього увійдуть системи протиракетної оборони великої дальності Patriot, а за інформацією Associated Press - також "розумні бомби" для винищувачів, ракети для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські та мінометні снаряди, протирадіолокаційні ракети HARM.

Зброю на мільярд доларів США планують передати з власних запасів, а на 800 мільйонів - закупити у виробників. Коли саме вона, в тому числі "Патріоти", зможе надійти безпосередньо в Україну, поки не відомо.

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++07:49++

Росія завдала 20 грудня п'яти ракетних і 16 авіаційних ударів по Україні, а також здійснила 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атак значних ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура, постраждало мирне населення Херсона, Костянтинівки та Вовчанська. "На всій території України залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів", - попереджає генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні.

Українські військові відбили за добу атаки російських військ у районах 25 населених пунктів. Авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ і 12 ударів по російських позиціях зенітно-ракетних комплексів. Ракетні війська та артилерія вразили склад боєприпасів, три пункти управління та 10 районів зосередження живої сили російських окупантів.

++07:38++

Зеленський їде в США з першим закордонним візитом від початку війни

Президент України Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона з першим закордонним візитом від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, повідомляють з посиланням на джерела американські ЗМІ.

Зеленський на зустрічі з Байденом у Вашингтоні у вересні 2021 року Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

За даними CNN, президент США Джо Байден прийме українського лідера в Білому домі. Також Зеленський виступить перед Конгресом США, для якого напередодні українські військові в Бахмуті передали президентові подарунок - прапор України. Як нагадує Axios, у ці дні Конгрес розглядає виділення 45 мільярдів доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні.

++07:30++

Поліція розслідує 50 тисяч справ про злочини солдатів РФ в Україні

З початку повномасштабної війни Росії проти України слідчі Національної поліції відкрили майже 50 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів російськими солдатами та їхніми пособниками.

Найбільше справ - понад 38 тисяч - стосуються порушення законів та звичаїв війни. Більше дев'яти тисяч проваджень відкриті щодо посягання не територіальну цілісність України, більше двох тисяч - щодо колабораційної діяльності. 103 провадження відкриті за статтею Кримінального кодексу про державну зраду, 37 - диверсію.

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