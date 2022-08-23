"Зеленим коридором" з портів України вийшло 33 кораблі

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 23 серпня (час київський).

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У саміті Кримської платформи, який цьогоріч через війну буде проходити в онлайн-форматі, візьмуть участь 60 лідерів різних країн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Києві після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, пише "Інтерфакс-Україна". "Сьогодні саміт відбудеться в розширеному вигляді, за участю 60 лідерів різних країн. До нас приєдналися і країни Африканського континенту, і країни Латинської Америки", - сказав Зеленський, додавши, що він "дуже радий" особистій присутності президента Польщі. "Ми робитимемо все, щоб будь-яким шляхом деокупувати наш український півострів Крим… Кримська платформа - чудовий інструмент для деокупації Криму", - заявив очільник держави.

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За відмову від обов'язкової евакуації дітей батьків прийомних дітей позбавлятимуть права опіки. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 23 серпня, повідомляється на сайті міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України. "Сім'ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик та відмовляються від обов'язкової евакуації", - заявили в мінреінтеграції. Долі цих дітей держава доручить відповідальнішим вихователям - уже в безпечних регіонах, куди їх евакуюють, зазначає відомство.

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Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія, які мають спільний кордон з Росією, можуть заборонити російським туристам в'їзд до своїх країн, якщо Євросоюз не запровадить заборону на рівні блоку. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у вівторок, 23 серпня, пише Reuters. "Я спілкувався з міністрами усіх цих країн... Я не бачу у нас багато розбіжностей у політичному плані", - сказав Ландсбергіс журналістам у Вільнюсі. "Російських туристів не повинно бути в Євросоюзі... Їхня країна здійснює геноцид", - додав він.

++13.11++

Російські окупаційні війська у вівторок удень обстріляли із артилерії Шевченківський район Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Артилерійський обстріл Шевченківського району. Будьте обережними", - написав Терехов у Telegtam. Про руйнування та постраждалих не повідомляється.

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Будівлю адміністрації голови самопроголошеного утворення "ДНР" у Донецьку пошкоджено внаслідок обстрілу, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на очевидців. Снаряд потрапив у будинок із тильного боку. Помітні суттєві ушкодження. Жертв, за попередніми даними, немає.

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З початку військового вторгнення Росії в Україну німецькі загальноосвітні школи та професійні училища прийняли майже 155 тисяч українських учнів. Тільки за минулий тиждень їхня кількість збільшилася на 4690 осіб, повідомила конференція міністрів освіти і культури федеральних земель Німеччини (KMK). Це не точна статистика, оскільки через літні канікули, що закінчилися в кількох землях нещодавно, не всі школи встигли надати актуальні дані.

Вибухи у Дніпрі

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Жителі Дніпра повідомляють про звуки вибухів, у соцмережах публікують відео зі стовпом диму, що піднімається над містом. Мер Борис Філатов закликав усіх залишатися в укриттях та повідомив про факти падіння уламків ракет на приватні будинки.

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З кінця лютого Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) отримав понад 27 тисяч дзвінків і електронних листів від людей, які шукають новини про своїх близьких, які зникли безвісти унаслідок агресії РФ, повідомляється на сайті МКЧХ у вівторок, 23 серпня.

"МКЧХ надав майже трьом тисячам сімей, які постраждали від конфлікту, новини про долю чи місцеперебування їхніх близьких. Інформація, надана кожній із цих сімей, приносить глибоке відчуття полегшення. Але ще більше сімей продовжують чекати новин, особливо родини військовополонених, які відчувають розчарування, безнадійність і злість, оскільки дні й місяці минають без жодної інформації", - повідомили в Червоному Хресті.

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За 22 дні з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів вийшли 33 кораблі з майже 720 тисячами тонн агропродукції, також ще 18 суден вантажаться і очікують черги на виїзд, повідомили у міністерстві аграрної політики та продовольства. "До війни сільське господарство разом із іншими суміжними галузями формувало близько 20 відсотків української економіки. Зараз на тлі падіння інших секторів це будуть усі 30 відсотків, можливо й 35 відсотків. Тобто 1/3 нашої економіки – це сільське господарство, яке на 70 відсотків залежить від експорту. Ми виробляємо такі великі обсяги, що їх неможливо спожити на внутрішньому ринку", - розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, завдяки роботі "зернового коридору" вирівнялися експортні ціни, які дають впевненість українським фермерам, що вони не збанкрутують і матимуть змогу покрити витрати на виробництво.

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Анкара поставила Києву 50 бронеавтомобілів Kirpi з посиленим протимінним захистом, повідомляє видання Defense news із посиланням на джерело в турецькому уряді. "У рамках угоди міноборони Туреччини поставило Україні першу партію із 50 одиниць Kirpi. Будуть і подальші поставки", - заявило джерело на умовах анонімності. У турецькій компанії BMC, яка виробляє Kirpi, підтвердили факт постачання. Водночас неназваний представник компанії наголосив, що BMC не брала участі в угоді, і турецька влада направила Україні бронемашини зі свого арсеналу.

++10.47++

Міністерство інфраструктури передало Збройним силам України ще 96 портативних терміналів Starlink для забезпечення стабільного супутникового інтернет-зв'язку, повідомляє пресслужба міністерства. "Це уже друга партія терміналів, наданих міністерством з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому. Раніше були передані 123 термінали, у серпні планується передати ще 300 Starlink на потреби ЗСУ", - повідомили у відомстві. Там додали, що з перших днів повномасштабного російського вторгнення команда міністерства інфраструктури забезпечує міжнародну логістику військової та гуманітарної допомоги Україні. Зокрема, у форматі мультимодальних перевезень в Україну було завезено 5 тисяч терміналів Starlink.

++10.25++

Український державний прапор повернеться назавжди на тимчасово окуповані території, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на церемонії підняття державного прапора України у вівторок. "Синьо-жовтий прапор майорітиме на тимчасово окупованих територіях. Він майорітиме завжди", - заявив він. "У Мелітополі на площі Перемоги - там не може бути прапора тих, хто програє цю війну. У Херсоні на площі Свободи не може бути прапора тих, хто не знає, що таке свобода", - сказав Зеленський. За його словами, "він буде на Азовському проспекті в Бердянську та в Скадовську, над ЗАЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Аджигольському маяку та на Савур-Могилі, на берегах Сіверського Дінця, Кальміуса, біля Олешківських пісків – там не може бути прапора тих, хто вперше чує ці українські назви". "І в Криму - в Ялті, Сімферополі, Джанкої, на Ай-Петрі український та кримськотатарський прапори. І як хтось не намагався би спотворити історію, саме ці прапори історично пов'язані з Кримом", - заявив президент.

Дуда у Києві

++09.50++

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва для обговорення подальшої підтримки України у війні проти російських окупантів, включаючи військову допомогу. Про це вранці у вівторок повідомив глава канцелярії глави польської держави Павло Шрот. "Цей візит включатиме зустріч з президентом Зеленським та переговорами щодо військової підтримки та оборони України в економічному, гуманітарному та політичному сенсах", - зауважив Шрот, цитує агенція Reuters.

Під час виступу у Верховній Раді перед українськими парламентаріями Дуда подякував Україні, за захист Європи "від навали російського імперіалізму". "Я дякую вам від щирого серця за ваш спротив, мужність і любов до свободи", - сказав Дуда. За його словами, для України та Польщі настав час підписати нову добросусідську угоду, яка "враховуватиме те, що ми вибудували в наших відносинах хоча б за останні місяці". "Польсько-український кордон має об'єднувати, а не розділяти", - сказав Дуда і наголосив, що ознакою добрих польсько-українських відносин буде швидкісне залізничне сполучення між Києвом та Варшавою.

++09.45++

Станом на ранок 23 серпня 2022 року з початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України постраждали 1097 дітей, повідомляє Офіс генерального прокурора. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 374 дитини загинули та понад 723 отримали поранення. Зокрема, у медичному закладі Львова від тяжких поранень, які отримала 4 серпня внаслідок обстрілу окупантами Торецька, померла 15-річна дівчина. "Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться в повідомленні. Зазначено, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

++09.08++

Протягом понеділка, 22 серпня, в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинула одна особа, ще сімох було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 22 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Соледарі. Ще 7 людей отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram у вівторок уранці.

++08.55++

У результаті обстрілу Криворізького та Нікопольського району Дніпропетровської області загинула 45-річна жінка, 3 людей отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "По Криворізькому вдарили "Ураганами". У Зеленодольській громаді росіяни вбили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він перебуває в лікарні", - написав Резніченко у Telegram у вівторок уранці. Марганецьку громаду росіяни обстріляли двічі із важкої артилерії. У Марганці отримали поранення дві жінки, одну з них було госпіталізовано. Унаслідок обстрілів у місті пошкоджено шість будинків, газопровід та водопровід. Артилерійських обстрілів було завдано також і по Червоногригорівській громаді, внаслідок чого пошкоджено близько десяти будинків та лінія електропередач.

++08.45++

Зранку 23 серпня російські окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова, постраждалих немає, повідомив мер Ігор Терехов. "Ранок Дня міста почався з обстрілу Київського району. Влучення до приватного будинку, без постраждалих", - написав Терехов у Telegram.

++08.39++

США включили високоточні боєприпаси Excalibur до пакету озброєнь для України від 19 серпня, хоча адміністрація не оголошувала про це офіційно, пише видання Politico з посиланням на два джерела. Крім того, у документі зі списком озброєнь з останнього пакета на 775 мільйонів доларів наголошується, що озброєння, які надсилаються в Україну, не обов'язково обмежуються цим списком.

Новобудови - лише з бомбосховищами

++08.16++

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зобов'язує забудовників проєктувати та будувати бомбосховища у кожному новому будинку, повідомляється на сайті Верховної Ради. Нова норма передбачає термінове створення в Україні мережі бомбосховищ, зокрема у новобудовах. Тим самим, для затвердження містобудівних документів вони повинні містити дані про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Якщо забудовник не обладнає бомбосховища, то органи державного архітектурно-будівельного контролю матимуть право відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації.

++07.50++

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі, йдеться у ранковому зведенні генштабу Збройних сил України вранці у вівторок. Також повідомляється, зокрема, що російська армія зосереджує свої зусилля на Донеччині на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Так, на Бахмутському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження неподалік Бахмута, Майорська, Соледара, Зайцевого, Шумів та Кодеми, намагалися провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, але успіху не мали і відійшли. А на Авдіївському напрямку окупанти задіяли танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки, Опитного і Невельського, а також вели наступ біля Красногорівки і Первомайського, але також безуспішно.

Вели росіяни наступальні бої також в районах населених пунктів Новомихайлівка, Золота Нива на Новопавлівському напрямку, але, за даними ГШ ЗСУ, також безуспішно. Повідомляється також про інтенсивні обстріли численних населених пунктів і на інших напрямках бойових дій.

++07.40++

Протягом понеділка, 22 серпня, вдалося провести евакуацію 825 осіб із непідконтрольної частини Харківської області, повідомила ввечері у цей день віцепрем'єрка - міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 осіб із непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них - діти", - написала Верещук у Telegram.

Майже 3500 крилатих ракет росіяни випустили по Україні

++07.30++

Загальна кількість російських крилатих ракет, випущених по Україні, наближається до 3500, повідомив у відеозверненні ввечері у понеділок президент України Володимир Зеленський. "Завершилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку у Харкові. Будинок був зруйнований російським обстрілом іще минулої середи. Тільки сьогодні вдалося дістати з-під завалів тіла всіх загиблих. Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один. А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів", - сказав він. "Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається вже до 3,5 тисяч. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати - настільки їх багато, настільки вони є інтенсивними", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "водночас держава-терорист вкотре не припиняє грати з міжнародними структурами й має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС".

++07.20++

У США є розвіддані про те, що найближчим часом Москва планує завдати нових ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах України, заявив офіційний представник американського уряду інформагентствам. "У нас є інформація, що Росія активізує зусилля з метою завдати ударів по цивільній інфраструктурі України і держустановам найближчими днями. Враховуючи послужний список РФ в Україні, ми стурбовані загрозою, яку зберігають російські удари для цивільного населення і цивільної інфраструктури", - сказав чиновник.

Після цього Держдепартамент США випустив попередження про потенційне посилення російських ударів найближчим часом, а посольство США в Україні закликало громадян Сполучених Штатів негайно залишити країну. "Якщо ви почуєте гучний вибух чи сирени, негайно шукайте укриття, - йдеться у попередженні Держдепартаменту. - Якщо ви перебуваєте в будинку чи будівлі, перейдіть на найнижчий рівень із найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон та отворів; закрийте всі двері та сядьте біля внутрішньої стіни, подалі від вікон та отворів".

"Як не стріляють, нам ще страшніше" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video