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ПолітикаЛитва

Зброя для України і НАТО - прем'єрка Литви в інтерв'ю DW

Тім Себастіан
10 листопада 2023 р.

Чи надаватиме Захід й надалі зброю та боєприпаси для України? Як захищатиме НАТО країни Балтії, якщо нападе Росія? Чому погіршилися відносини Литви та Китаю? Про це та інше прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте у програмі Conflict Zone.

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