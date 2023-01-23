Зброя для України і НАТО - прем'єрка Литви в інтерв'ю DW

Тім Себастіан

10.11.2023 10 листопада 2023 р.

Чи надаватиме Захід й надалі зброю та боєприпаси для України? Як захищатиме НАТО країни Балтії, якщо нападе Росія? Чому погіршилися відносини Литви та Китаю? Про це та інше прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте у програмі Conflict Zone.