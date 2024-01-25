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ТехнологіїУкраїна

Збої в держсервісах спричинила атака на датацентр "Парковий"

Дмитро Шварц
25 січня 2024 р.

Технічні збої у роботі сервісів "Нафтогазу", "Укрзалізниці", "Укрпошти" та "Укрспецзв'язку" пов'язані з масштабною кібератакою на датацентр "Парковий". Його послугами користуються десятки державних установ України.

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Кібератака. Символічне фото
Збої в роботі низки держсервісів України виникли через кібератаку на датацентр "Парковий"Фото: picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst

Збої у роботі сервісів "Нафтогазу", "Укрзалізниці", "Укрпошти" та "Укрспецзв'язку" в четвер, 25 січня, пов'язані з масштабною кібератакою на датацентр "Парковий". Про це компанія повідомила в соціальній мережі Facebook.

"Незважаючи на високі стандарти кіберзахисту та вжиті превентивні заходи, наша компанія стала об'єктом кібератаки, що призвело до тимчасових перебоїв у нормальному функціонуванні сервісів", - ідеться в повідомленні.

Згодом у "Парковому" додали, що після ретельної перевірки підтвердили стабільну й безперебійну роботу інфраструктури датацентру, а все обладнання клієнтів, розміщене локально в центрі опрацювання даних, як і всі інженерні системи (кліматична система, екосистема безперебійного живлення, пожежна безпека, охоронні системи, моніторинг роботи обладнання тощо) працюють в штатному режимі.

Відновлення хмарної інфраструктури "Паркового"

Зараз перевіряють та відновлюють хмарну інфраструктуру. "До роботи залучені найкращі галузеві спеціалісти з кібербезпеки державних та комерційних організацій. Частина інфраструктури хмарних сервісів буде відновлена в максимально короткі терміни, про що ми додатково проінформуємо", - зазначили в "Парковому". 

Як зауважує Forbes Ukraine, хмарним сховищем "Паркового" користуються десятки державних органів, які зберігають там великі масиви даних. З-поміж іншого, "хмарою" користується сервіс державних послуг "Дія", але він продовжує працювати, попри кібератаку.

Масштабна кібератака зачепила низку компаній

Як повідомлялося, зранку 25 січня "Нафтогаз" повідомив про масштабну кібератаку на один з датацентрів компанії, через що перестали працювати його вебсайти та кол-центр.

В "Укрзалізниці" виникли труднощі з придбанням квитків через чат-бот і термінали на сервіси Київської кільцевої електрички.

Про технічний збій в IT-системах повідомила і "Укрпошта". Видача посилок, хоч і з затримками, та прийом платежів продовжувались, але інші послуги були недоступні. 

"Укртрансбезпека" заявила, що через технічний збій відсутній доступ до її офіційного сайту та прикордонної системи для гуманітарних вантажів "Шлях".

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