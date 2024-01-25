Збої в держсервісах спричинила атака на датацентр "Парковий"

Технічні збої у роботі сервісів "Нафтогазу", "Укрзалізниці", "Укрпошти" та "Укрспецзв'язку" пов'язані з масштабною кібератакою на датацентр "Парковий". Його послугами користуються десятки державних установ України.

Збої у роботі сервісів "Нафтогазу", "Укрзалізниці", "Укрпошти" та "Укрспецзв'язку" в четвер, 25 січня, пов'язані з масштабною кібератакою на датацентр "Парковий". Про це компанія повідомила в соціальній мережі Facebook.

"Незважаючи на високі стандарти кіберзахисту та вжиті превентивні заходи, наша компанія стала об'єктом кібератаки, що призвело до тимчасових перебоїв у нормальному функціонуванні сервісів", - ідеться в поовідоомленні.

Згодом у "Парковому" додали, що після ретельної перевірки підтвердили стабільну й безперебійну роботу інфраструктури датацентру, а все обладнання клієнтів, розміщене локально в центрі опрацювання даних, як і всі інженерні системи (кліматична система, екосистема безперебійного живлення, пожежна безпека, охоронні системи, моніторинг роботи обладнання тощо) працюють в штатному режимі.

Зараз перевіряють та відновлюють хмарну інфраструктуру. "До роботи залучені найкращі галузеві спеціалісти з кібербезпеки державних та комерційних організацій. Частина інфраструктури хмарних сервісів буде відновлена в максимально короткі терміни, про що ми додатково проінформуємо", - зазначили в "Парковому".

Як зауважує Forbes Ukraine, хмарним сховищем "Паркового "користуються десятки державних органів, які зберігають там великі масиви даних. З-поміж іншого, "хмарою" користується сервіс державних послуг "Дія", але він продовжує працювати, попри кібератаку.

Як повідомлялося, зранку 25 січня "Нафтогаз" повідомив про масштабну кібератаку на один з датацентрів компанії, через що перестали працювати його вебсайти та кол-центр.

В "Укрзалізниці" виникли труднощі з придбанням квитків через чат-бот і термінали на сервіси Київської кільцевої електрички.

Про технічний збій в IT-системах повідомила і "Укрпошта". Видача посилок, хоч і з затримками, та прийом платежів продовжувались, але інші послуги були недоступні.

"Укртрансбезпека" заявила, що через технічний збій відсутній доступ до її офіційного сайту та прикордоонної системи для гуманітарних вантажів "Шлях".

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