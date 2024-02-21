Z-блогер "застрелився" після посту про втрати РФ в Авдіївці

Російський "військовий блогер" Андрій Морозов нібито наклав на себе руки, поскаржившись у передсмертній записці на цькування "політичних повій на чолі з Володимиром Соловйовим" через пост про великі втрати РФ у Авдіївці.

Один з популярних російських "військових блогерів" Андрій Морозов, який вів Telegram-канал "Нам пишут из Янины", імовірно наклав на себе руки. Про це в середу, 21 лютого, повідомила низка Z-блогерів, тоді як офіційного підтвердження немає.

У каналі самого Морозова з'явилося "передсмертне звернення". Він поскаржився на цькування з боку "політичних повій на чолі з (російським пропагандистом) Володимиром Соловйовим", які бояться самі "приїхати та натиснути на курок". "Що ж, я це зроблю сам. Сам розстріляю себе, якщо ніхто не наважиться взяти на себе цю дрібну справу", - йшлося в дописі.

Морозов 18 лютого опублікував пост, у якому повідомив про загибель 16 тисяч російських солдатів у боях за Авдіївку. Публікація викликала шквал критики в інших подібних пабліках, а також серед ведучих пропагандистської програми "Соловйов LIVE". Морозов 20 лютого видалив допис, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу пізніше цього дня доповів президенту Володимиру Путіну, що "Авдіївку взяли за мінімальних втрат".

У "передсмертній записці" Морозов стверджував, що видалити пост його змусили. Він у 2000-х роках очолював націонал-сталіністську групу "Червоний бліцкриг". У 2008 році після обстрілу офісу провладної партії "Єдина Росія " в Москві його засудили до трьох років колонії. У 2014 році він вступив у так звану "народну міліцію" самопроголошеного псевдоутворення "ЛНР", а згодом у 4-ту окрему мотострілецьку бригаду збройних сил РФ під позивним "Мурз".